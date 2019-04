Le Cercle de Fermières vous informe

Ni le froid, ni le vent, ni la neige n’ont eu raison des Fermières en ce début d’année 2019. À chaque jour, une dizaine de membres s’activent à notre local , telles des abeilles. La ruche bourdonne au son des métiers à tisser. Certaines tissent des couvertures, d’autres, des linges à vaisselle ou des serviettes de bain. C’est beau à voir et la joie se lit sur les visages. À tout cela s’ajoutent des tricoteuses qui enregistrent des nouveaux points à leur répertoire. On ne s’ennuie pas dans notre Cercle, c’est un plus pour notre communauté.

Un atelier pour fabriquer des capteurs de rêve a eu lieu mercredi, le 23 janvier. Les 5 dames initiées ont pu transmettre cette technique à une douzaines de jeunes de l’école primaire, lesquels sont bien fiers de leur réalisation.

Les pièces pour le concours d’artisanat textile seront prêtes au cours du mois .

Action communautaire– La soupe de la fabrique

Chapeautée par les Filles d’Isabelle et en collaboration avec le Cercle de Fermières, aura lieu le 7 avril, à 11h45, au Centre Clairence-Minville. À cette occasion, de nombreux tirages seront effectués:

Prix

1er Couverture tissée (Cercle de Fermières Grande-Vallée)

2e Batterie de cuisine (Filles d’Isabelle Grande-Vallée)

3e Journée de Pêche à la Pourvoirie Beauséjour.

Et plusieurs certificats cadeaux.



Les billets sont en vente auprès des Filles d’Isabelle et des Fermières.

Merci de nous encourager.