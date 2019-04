La Maison L’Essentielle est une corporation à but non lucratif, au 31 décembre 2018, elle comptait 65 membres. L’implication de 32 bénévoles a permis de réaliser 424 heures d’activités variées. Le conseil d’administration est composé de 7 citoyens du secteur Est de la MRC de La Haute-Gaspésie de Madeleine à la Martre.

Nos partenaires

– Animation Jeunesse Haute- Gaspésie

– Carrefour-Ressources

– Centre Louise-Amélie

– Clinique pédiatrique sociale

– Carrefour jeunesse emploi

– Enfantaisie

– Garage à musique cours de musique gratuits pour les 10 ans et plus

– Nourrisson lait

– Les bouts de papier

La Maison L’Essentielle c’est aussi:

– Notre Gym LE Squall 14 ans et plus ouvert tous les jours, accès avec porte automatisée.

– Une Salle ensoleillée face à la mer attenante à la cuisine.

– Un bon piano droit y est installé et peut animer votre activité que ce soit pour une rencontre familiale, une conférence, une célébration ou pour cuisiner. Nous vous offrons un lieu meublé, pratique, internet WI-FI inclus. Peut servir de salle à manger, projection, réception familiale, formation.

– Un espace de bureau de travail aménagé que vous pouvez louer à la journée/semaine selon vos besoins.

– Une grande cuisine lumineuse pouvant accommoder plusieurs personnes.

– Un parc intergénérationnel. Grâce à une subvention du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés, nous avons réalisé l’installation de stations d’exercices extérieurs pour les aînés et les plus jeunes. Des bancs de parc berçants sont aussi disposés à proximité et un abreuvoir extérieur est installé. Grâce à cette subvention, l’aménagement paysager comestible deviendra une aire de repos et d’activités intergénérationnelles. Cet espace, tout à l’avant de la Maison L’Essentielle, sera mis en valeur durant plusieurs années.

– Une serre et un jardin communautaire

– Une bibliothèque “Un livre à la main” est une bibliothèque 3e lieu, un espace de lecture et d’étude, d’échange et de loisir, qui offre une

« expérience » multiple dans un cadre convivial, ludique et moderne avec accès Internet et centre de documentation.

– Un coffre à jouer et un croque-livre (maisonnette contenant des livres accessibles gratuitement en tout temps) disponible en été l’extérieur et à l’intérieur pour l`hiver.