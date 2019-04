Centre d’action bénévole vous informe…

45e édition de la Semaine nationale de l’action bénévole

C’est sous le thème «Et si on osait… bénévoler !» qu’aura lieu la 45e édition de la Semaine nationale de l’action bénévole du 7 au 13 avril 2019.

La solidarité et l’entraide existent depuis le début de l’humanité. Bien que l’individualisme prend parfois le dessus sur la nature profonde de l’être humain, il est plus important que jamais que les communautés osent placer ces valeurs au centre de leurs préoccupations.

Bénévoler est un verbe que l’on aime utiliser même s’il n’est pas encore

reconnu dans le vocabulaire de la langue française, parce qu’il reflète les nouveaux modèles d’engagement social. Véritables pierres angulaires des organismes communautaires, les personnes qui osent bénévoler ont un véritable impact sur la collectivité.

La société québécoise offre une palette diversifiée et illimitée d’opportunités qui peuvent combler les attentes de chacune et chacun souhaitant s’engager bénévolement.

Oser bénévoler, c’est trouver un équilibre entre implication bénévole, vie professionnelle et personnelle. De plus, s’entraider et être solidaires les uns avec les autres améliorent la santé psychologique et physique. Cela permet

également d’entretenir un lien social et d’ouvrir des opportunités de carrière.

Le Québec doit oser bénévoler davantage ! Cette année, et pour toutes les autres à venir, nous voulons que les Québécoises et Québécois osent être solidaires les uns avec les autres.

Ayez l’audace de faire le pas – osez bénévoler.





Friperie – vente du sac vert

Avec le printemps qui arrive, c’est le moment de la vente du sac vert à la friperie du Centre d’action bénévole. Cette vente aura lieu du 8 au 12 avril. Remplissez un sac de vêtements pour la modique somme de 10$. Notre friperie est toujours ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00 pour vous servir, on vous attend.

Conférence Zéro-gaspillage, zéro-déchet

Mardi le 16 avril 2019 à 13h30

Café étudiant du Cégep de Gaspé

Conférencière : Florence-Léa Siry, chroniqueuse, auteure et experte en cuisine zéro-déchet

Objectif zéro ! Les mouvements zéro gaspillage et zéro déchet vous paraissent-ils intimidants ? Rassurez-vous, ils sont tout à fait accessibles et la bonne nouvelle est que vous ne partez pas de zéro ! Avec son approche flexible et déculpabilisante, Florence-Léa Siry vous racontera avec humour comment elle s’est familiarisée au mode de vie zéro déchet en s’initiant d’abord à la cuisine zéro gaspillage.

Ses petits trucs et astuces d’économie familiale vous outilleront pour tendre à votre tour vers les modes de vie zéro. Dans cette conférence combinée, elle vous partagera tous ses petits trucs qu’elle a intégrés dans son quotidien et qui font maintenant d’elle une consommatrice (presque) zéro déchet.

Cette conférence est une présentation du Centre d’action bénévole La Grande-Corvée, de l’Accueil Blanche-Goulet et de la Table de concertation en sécurité alimentaire Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

L’inscription et le transport sont offerts gratuitement par le Centre d’action bénévole La Grande Corvée.

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Laurence Bernatchez, intervenante, au 418-393-2689.