Votre point de service Alzheimer de l’Estran

La marche Alzheimer, un geste digne de mémoire!

Mot de Gilles Desnoyers porte-parole 2019 de la marche Alzheimer en Estran

Pourquoi choisir un Club des 50+ comme porte-parole de la marche Alzheimer? Simplement parce qu’il forme une famille élargie, aux multiples ramifications grâce à ses 125 membres! Manche-d’Épée, Madeleine-Centre et Rivière-Madeleine sont les trois agglomérations, arrondissements ou quartiers dirait-on à Montréal, qui forment Ste-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, un village, une seule communauté aux multiples visages qui se déploie aussi sur tout l’Estran.

Nous connaissons tous quelqu’un qui souffre de l’Alzheimer, moi le premier. Que ce soit un membre de notre famille, un ami, un voisin ou une simple connaissance, nous sommes tous émus et concernés par cette triste réalité. Elle ne se situe ni en Afrique, ni en Asie ou ailleurs, mais chez nous : Alzheimer habite à notre porte, dans notre village!

Laissons-nous toucher; aidons et soutenons comme s’il s’agissait de notre frère, notre fils, notre mère… ou la personne la plus chère qui nous soit au monde.

Gens de Madeleine, ensemble nous pouvons, nous marchons! Solidaires, nous sommes plus forts, plus puissants!

Chacun, à n’importe quel âge et à sa manière, peut poser sa pierre par un don à cette grande construction qui aide et supporte nos personnes chères et les familles qui vivent au quotidien avec cette maladie. Une goutte d’eau ne fait pas une rivière, simplement le début d’un parcours jusqu’à la mer, un cycle sans cesse recommencé, évaporation…

Les membres du conseil d’administration du Club des 50+, Claudette Côté, Ludivine Denis, Pauline Turcotte, Benoît Côté, Donald Côté, Gérard Huard et moi-même, vous invitons à l’Édifice Narcisse-Richard pour marcher ensemble, le dimanche 26 mai 2019.Respectueusement,Gilles Desnoyers, président.

Les activités à venir au profit de la marche Alzheimer 2019

À Ste-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine : vente de garage à la salle Narcisse-Richard, les 28, 29, 30 mars et bingo-cadeaux les 31 mars et 28 avril. À Grande-Vallée, partie de sucre et goûter de hot-dogs à la cabane à sucre chez Alex Côté, le 7 avril : billets en vente au coût de 10$ auprès de Marie-Berthe Bélanger, Alex Côté et au point de service Alzheimer (CAB).

Lancement régional de la marche à Gaspé le 17 avril

L’invitation est lancée aux porte-parole et aux marcheurs élites de tout le secteur de se joindre à nous pour le lancement régional de la marche qui se tiendra le 17 avril prochain, sous forme de 5 à 7, au centre de ski du mont Béchervaise de Gaspé! Toute l’équipe de la Société Alzheimer sera heureuse de vous accueillir. Pour les marcheurs élites du secteur Estran, me contactez pour m’aviser de votre présence. Le comité organisateur serait très fier de vous compter en grand nombre à cet évènement !