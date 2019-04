L’Association chasse et pêche de Grande-Vallée en action

Élection des administrateurs pour l’année 2019

Messieurs Sylvain Bouchard, Hubert Fournier, Jean-Luc Fournier, Mario F Fournier, Michel Lambert, André-Pierre Minville, Berchmans Minville, Ronald Minville et Jean-Georges Richard étaient sortants de charge et rééligibles. Comme chacun d’eux a confirmé son intérêt à demeurer au sein du conseil, ils ont tous été réélus pour un autre mandat d’un an. Aussi, monsieur Marc-André Côté a signifié son intérêt à se joindre au conseil.

Un conseil plus représentatif de ses membres

Considérant l’actuelle composition exclusivement masculine au sein du conseil, considérant qu’il y a autant de chasseuses et pêcheuses qu’il y a de chasseurs et pêcheurs, considérant qu’il serait approprié de renouveler les troupes et d’amener de nouvelles idées et expertises au sein du conseil, nous avons convenu de faire au cours des prochains mois, une publicité spéciale qui sera accentuée sur la présence féminine autour de la table. Ceci est aussi valable pour les jeunes (la relève). Il serait intéressant d’obtenir de nouveaux points de vue et idées quant à la mission et aux activités de l’association.

Vue d’ensemble des activités 2019

Voici sommairement ce sur quoi nous tablerons au cours des prochains mois :

– Membership :Les cartes de membre au coût de 5$ sont disponibles auprès des administrateurs. Cette année, aurons-nous la chance de battre notre record absolu de 468 cartes vendues? Merci d’avance de nous appuyer!

– Formation des chasseurs : Les cours du programme PESCOF (Programme d’éducation en sécurité et en conservation de la faune) mènent à l’obtention du certificat du chasseur, certificat obligatoire pour se procurer les permis nécessaires à la pratique de la chasse au Québec. Ces cours s’adressent à toute personne de 12 ans et plus. Le cours de formation Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu (coût de 81$) et celui d’Initiation à la chasse avec arme à feu (coût de 48$) seront dispensés dans l’Estran en autant que nous atteignions un nombre minimum de 30 participants. Les frais sont payables au moment de votre inscription et vous seront remboursés seulement si les cours ne sont pas dispensés par l’association. Il en sera de même pour le cours Initiation à la chasse avec arc ou arbalète (coût de 53$). Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Berchmans Minville (418-393-3215) ou Michel Lambert

(418-393-2115).

– Congrès : Le prochain congrès annuel de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine aura lieu à Saint-Maxime-du-Mont-Louis le 30 mars sous le thème: Assurer sa récolte future par une gestion efficace de la faune. Dans un prochain article, nous vous informerons des différents dossiers présentés.

– Pêche blanche : Samedi le 30 mars et dimanche le 31 mars, pêche blanche au lac de la Ferme et nouveauté de cette année, au lac à Francis. Comme par les années passées, les prises sont limitées à cinq (5) truites par permis de pêcheur par jour. Merci d’avance de votre collaboration pour respecter ce quota et pour tenir l’endroit propre.

– Journée familiale au lac de la Ferme : cette journée est traditionnellement organisée par votre association lors de la dernière fin de semaine de juillet. Cette année, considérant la tenue de la première édition du Festival Country de Grande-Vallée qui aura lieu du 26 au 28 juillet et ne voulant pas nuire à nos activités respectives, nous reportons la tenue de notre journée familiale au lac de la Ferme au samedi 3 août. Hot-dogs, croustilles, liquides variés et tirage moitié-moitié seront de retour. En cas de pluie, l’activité sera reportée au lendemain.

– Tournoi de tir : Nous prévoyons organiser un tel tournoi (carabine et/ou arbalète) lors de la fin de semaine de la fête du travail (31 août – 2 septembre). Jean-Georges Richard et André-Pierre Minville nous reviendrons sous peu avec plus de détails.

– Soirée annuelle : La prochaine soirée annuelle de l’association aura lieu le samedi 16 novembre à la salle communautaire Clairence-Minville. Outre la remise des prix aux meilleurs chasseurs, trappeurs et pêcheurs, il y aura tirage des prix de la relève, des prix associés aux cartes de membre et des nombreux prix de présence.

Amis chasseurs, trappeurs et pêcheurs, vous avez des idées ou des préoccupations à nous soumettre, n’hésitez pas à contacter Berchmans Minville, président, au 418-393-3215.