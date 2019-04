Le Festival Country de Grande-Vallée vous souhaite toute une Vague de Country cet été!

Votre événement rassembleur et festif est dans le dernier droit pour la réalisation de cette première édition très attendue. Nous sommes à finaliser plusieurs dossiers et certains demandent votre collaboration.

Un achalandage inhabituel est prévisible et souhaité avant, pendant et après le Festival et dans cette optique de pouvoir accueillir le plus de monde possible et de leur permettre une expérience intéressante, nous avons voulu vous faire part de quelques informations et recommandations qui pourront vous éclairer et vous rassurer sur le fonctionnement de ce type de Festival.

Nous sommes convaincus que les infrastructures existantes pour accueillir des véhicules récréatifs seront complets, et nous devons avoir des espaces supplémentaires pour répondre à la demande.

Nous faisons un rappel aux citoyens désireux d’accueillir des campeurs sur leurs terrains de nous en faire part le plus rapidement possible en contactant Nathalie Fontaine au 450-230 7437. Vos informations seront mises en ligne sur le site internet du Festival.

Si vous avez des questions sur le fonctionnement ou encore que l’on aille voir vos terrains pour vous conseiller, laissez-le nous savoir lors de votre appel. Les terrains avec eau et électricité sont souvent plus vendeurs pour les campeurs. Les services d’égouts mobiles seront assurés par le Camping au Soleil Couchant.

Dans un autre ordre d’idée, nous vous invitons à décorer commerces et résidences, un concours sera lancé sous peu.Les décorations seront jugées par un comité indépendant lors du Festival.

Nous vous souhaitons une expérience enrichissante et un Festival Country exceptionnel.

Le Comité du Festival

166 de la Rivière, Grande-Vallée, G0E 1K0

450- 230 3598.