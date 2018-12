Patrice Michaud, artiste passeur de la 37e édition du Festival en chanson

Du 27 juin au 6 juillet 2019, le Festival en chanson de Petite-Vallée t’en mettra plein les oreilles avec tous ses spectacles et nombreux artistes à découvrir. Oh! Mon bel ami, on t’attend pour venir célébrer avec nous la richesse et l’éclectisme de la chanson québécoise…

PATRICE MICHAUD ARTISTE PASSEUR

Dix ans après qu’il soit monté pour la première fois sur nos scènes en tant que chansonneur, Patrice Michaud devient l’artiste passeur de notre 37e édition. Ses chansons donneront le ton à notre programmation et viendront teinter l’âme du festival qui se déroulera sous le thème « Oh, mon bel ami », un clin d’oeil à Mécaniques générales.

UN APERÇU DE LA PROGRAMMATION DE TOUT POUR TOUS LES GOÛTS

Le Festival en chanson de Petite-Vallée mise depuis toujours sur l’éclectisme et la richesse de la chanson pour proposer à ses festivaliers une programmation audacieuse et variée, qui couvre un large panorama de styles musicaux. L’édition 2019 de l’événement gaspésien n’y fera pas exception avec ses quelque 35 spectacles allant de la pop au country en passant par le classique et le rap québ. La programmation complète sera dévoilée en mars prochain, mais en attendant, en voici un aperçu.

Après avoir été sacré interprète masculin de l’année au Gala de l’ADISQ pour une deuxième année consécutive, Patrice Michaud, accompagné de ses Majestiques, vient nous offrir son spectacle au cours duquel il nous fera vivre de grands moments de complicité, que ça soit avec les mélodies qui l’ont fait connaître et dont on ne se tanne pas, qu’avec ses histoires aussi drôles que touchantes.

[29 juin à 20h au Chapiteau Québecor de Grande-Vallée

Nouveauté au Festival, une série classique sera présentée à l’Église de Grande-Vallée. C’est dans ce contexte que Marc Hervieux viendra nous interpréter les plus belles chansons de son répertoire populaire. Il promet une soirée musicale parsemée de cette chaleureuse bonne humeur qu’on lui connaît.

[6 juillet à 19h à l’église de Grande-Vallée]

On est très heureux de présenter le spectacle de Jérôme 50, un ancien élève de Patrice Michaud au Camp chanson de Petite-Vallée et ex-chansonneur du Festival en chanson. Avec Simon Kearney en première partie (lui aussi est un de nos anciens campeurs!), il vient nous présenter ses chansons malbuzzantes et pas achalées.

[27 juin à 23h au Chapiteau de la Vieille Forge]

Sous la direction de la chef de choeur Guylaine Fournier, 125 chanteurs et musiciens gaspésiens ainsi qu’une icône de la musique country (surprise!) présenteront la revue musicale « Nous on aime la musique country ». Les plus grands succès de ce style des plus populaires seront à l’honneur, de Perce les nuages à J’ai un amour qui ne veut pas mourir.

[28 juin à 20h au Chapiteau Québecor de Grande-Vallée]