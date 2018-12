Votre point de service Alzheimer de l’Estran vous informe

Quelques nouvelles importantes

Le poste d’intervenante

Vous le savez sans doute, depuis le 19 novembre dernier, j’ai quitté officiellement mon poste d’intervenante à la Société Alzheimer GÎM, secteur Estran : je suis maintenant employée de l’Association des personnes handicapées du secteur de l’Estran. Cependant, en attendant l’entrée en fonction de la nouvelle intervenante, je demeure disponible 7 heures par semaine au bureau de la Société Alzheimer Estran pour répondre aux besoins des personnes atteintes, des familles et des proches aidants. Je suis donc présente au bureau, au centre d’action bénévole, les lundi et mardi, de 8 h 30 à midi. Je prévois aussi continuer à faire mes petites visites amicales et il me fera plaisir d’assurer le soutien et la transition de la nouvelle personne embauchée. En tout temps, vous pouvez me laisser un message sur le répondeur de mon bureau : je prends mes messages régulièrement. N’hésitez pas à m’appeler !

J’en profite pour dire un immense merci à monsieur Bernard Babin, directeur, et au conseil d’administration de la SAGÎM, pour l’immense confiance et les très bonnes conditions de travail qu’ils m’ont accordées au fil des ans. À l’équipe de collègues dispersée sur tout le territoire madelinot et gaspésien, je dis aussi un immense merci. La SAGÎM, c’est une équipe dévouée et présente sur le terrain ! Du bien beau et bon monde! Vous comprendrez donc que mon départ n’est motivé par aucune animosité mais bien porté par le besoin d’un changement, d’un défi, d’un nouvel horizon où poser mon regard… Et quand je regarde derrière, je n’y vois que du bon, que du positif, que de l’expérience et des connaissances acquises. Merci mille fois pour tout !

La marche Alzheimer 2019 en Estran

La marche Alzheimer 2019 se tiendra à Ste-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine. Le comité organisateur est toujours « fidèle au poste » comme on dit et se compose des membres suivants : Marie-Berthe Bélanger, Yvan Minville, Nicole Richard, Sophie Côté, Françoise Bond, Francine Béland, Louis-Jérôme Cloutier et moi-même, Anne Minville. En tout temps, vous pouvez vous référer aux membres du comité organisateur pour vos questions ou pour vous inscrire comme marcheur élite. Si vous souhaitez recevoir votre formulaire de marcheur élite avant la période des Fêtes, contactez-moi. Lors de la prochaine parution, nous serons en mesure de vous informer du dossier « Porte-parole 2019 ».

Je vous souhaite un temps des Fêtes débordant de santé, de bonheur et de paix!.