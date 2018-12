Nouvelles de Carrefour 50 + de Petite-Vallée

Joyeux Noël et une Bonne Année 2019

En ce temps de réjouissances et d’amour, permettez-moi d’abord de vous souhaiter de la santé et du bonheur à tous les membres du Club 50 ans + de Petite-Vallée, à la population de Petite-Vallée et celle de tout le secteur de l’Estran, et enfin de vous montrer nos réalisations de 2018.

Le Chœur de l’Estran

Une cinquantaine de personnes qui se rencontrent toutes les semaines est toujours un plaisir de se voir, de se parler de nos joies, de nos peines et d’échanger sur les potins de nos villages… Mais soudain, nous sommes ramenés à l’ordre par le chef…

Réalisation d’un rêve de Jean-Maurice Lebreux, qui a lui-même participé, à titre de musicien au disque et à la messe du REQUIEM d’Alexandre Stanké en 2018 dans la ville de Chambly…

Un énorme travail pour nous et mille mercis à vous : les choristes, musiciens et directeur, nous avons relevé ensemble ce défi. Le Chœur de l’Estran a chanté le Requiem le dimanche 25 novembre à l’église de Grande-Vallée. Dans une mise en scène de Jacques Pelletier et de façon bien particulière afin de rendre hommage à nos personnes décédées dans la paroisse avec des lectures de textes qui nous parlent de la vie et de la VIE après la vie !…

Merci à ceux et celles qui ont participé bénévolement pour les décors, le montage et la projection des textes et photos, lecteur et lectrice, vous êtes les meilleurs !… Pour tous les choristes, comme pour les personnes présentes au concert, nous sommes toujours sous le choc d’un trop plein d’émotions, de chanter, mais aussi de recevoir vos compliments et remerciements. Merci à la centaine de personnes présentes, ça fait réellement plaisir et grâce à une contribution volontaire, nous avons remis 500 $ à la Fabrique de Grande-Vallée.

Mais, comme nous sommes toujours en mode projet, le Club 50 ans + de Petite-Vallée va proposer le concert du REQUIEM d’Alexandre Stanké, au profit des paroisses du secteur Gaspé-Nord, dans les prochains mois (janvier à mars et à l’automne), en plus de notre concert de chant choral du printemps disponible de mai à septembre 2019.

Pièce de Théâtre, Sans Retour

Écrite par Simon Côté, la pièce pose un regard humoristique sur la réalité quotidienne de la maladie d’Alzheimer à travers la famille de madame Célestine, une personne atteinte, ses enfants, proche aidant et des personnages de la vie de tous les jours.

Présenté en collaboration avec Village en Chanson et le Club 50 ans + de Petite-Vallée, cette pièce a été présentée à 6 reprises au chapiteau du Théâtre de la Vielle Forge à l’été, mais aussi dans une tournée du Bas-St-Laurent et la Gaspésie et d’autres représentations sont prévues pour 2019.

Merci à Simon Côté, auteur et aux comédiens (es) : Annie Lebreux, Jasmine Lebreux, Danielle Guérin, Hélène Des Celles et André Richard. Bravo à vous, vous nous avez fait rire et pleurer mais surtout vous avez sensibilisé les familles aux prises avec cette maudite maladie et les personnes qui y vivent au quotidien.

Baseball-Poche, Pétanque-Atout

Plus de 30 personnes participent régulièrement à nos activités du lundi et jeudi pour le baseball-poche et le dimanche pour la pétanque-atout, en préparation des Jeux 50 ans et + de la Gaspésie et des Îles dans la Matapédia-les-Plateaux en 2019. Cette année, nous avons permis à 39 de nos membres:

3 équipes de baseball et 3 de pétanque, en plus des marcheurs et marcheuses, des quilleurs et quilleuses de participer aux jeux et remporter des médailles, mais surtout côtoyer des personnes extraordinaires. Bravo et félicitations à vous.

Fin de semaine de la Parenté 2018

La fin de semaine du 1 et 2 septembre 2018 passera à l’histoire pour les 200 personnes présentes à l’évènement. Toujours plaisant de se retrouver en famille, se souvenir avec les parents, les voisins, les amis revus depuis trop longtemps. Se parler et se raconter l’histoire, parler de nos familles, de nos enfants et petits-enfants, des voisins, nos amis d’enfance ou d’école. Nous avons vécu de bons moments et de bons souvenirs, comme la MESSE d’antan a Petite-Vallée, dans le Camp chanson, notre curé Jean-Luc est encore sous le choc de ces moments magiques.

En 2019 nous serons de retour et nous continuerons de nous souvenir et de parler de VOUS les dignes descendants des : Brousseau, Boulet, Côté, Fournier, Lachance, Lebreux, Coulombe Déry, Béland et les autres et surtout de votre descendance. Merci à Paulette Brousseau qui a eu l’idée de la Fin de semaine de la Parenté…

En 2019, il y a 40 ans, naissait le Festival de la Parenté. Un évènement qui va marquer l’histoire de Petite-Vallée. D’une idée de Marie-Claire Houde et Raymonde Côté, autour d’un groupe d’étude cherchant à rassembler une fois par année les familles et faire revenir pour une semaine au moins, la Parenté des villages voisins et surtout la descendance qui est en ville. Un comité sous la présidence de monsieur Raymond Bélanger, maire de Petite-Vallée et de représentants des organismes de Petite-Vallée est mis en place, et du 19 au 29 juin 1979 le premier Festival de la Parenté se déroule avec succès.

Noël 1982 et printemps 1983, Jean-Maurice me parle d’une idée qu’il a eue concernant l’organisation d’un concours amateur en chanson pour la Gaspésie avec nos musiciens. Deux catégories : une pour les débutants et l’autrepour les personnes pouvant offrir un spectacle de plus de 5 chansons. Un comité travaille au projet et de là est né le premier Festival en Chanson… 3 jours dans le cadre de la programmation du Festival de la Parenté.

Carte de membre et rabais de 20 %

Avec l’achat de votre carte de membre et en collaboration avec Le fond de visibilité de Cartier Énergie, nous sommes fiers de vous offrir à nouveau en 2019, le rabais 20 % sur tous les achats de billets du Village en Chanson de Petite-Vallée, incluant les grands spectacles du Festival en Chanson et des billets de saison au chapiteau et du théâtre de la Vieille Forge. En devenant membre de Club 50 ans+ de Petite-Vallée 418-393-2083 ou 393-2883, et avec l’achat de 3 ou 4 spectacles votre carte ne vous coûte rien ou presque. Nous sommes le seul club de 50 ans+ à offrir ce rabais et nous en sommes fiers pour nos membres et pour le village en Chanson qui a ainsi reçu près de 4000 $ en 2018 pour un total de près de 20 000 $ depuis la mise en place de ce rabais. Pour le gouvernement, une municipalité ou un commanditaire c’est petit, mais pour un Club de l’Âge d’Or c’est énorme et nous disons merci à nos 170 membres.

Groupe de danses anciennes de chez nous

En prévision de la Fin de semaine de la Parenté 2019, nous aimerions revoir et former 2 groupes de 4 couples pour nous réapproprier les danses anciennes de chez nous : Cotillon, Salut, la belle Catherine, le Spendy, le Foin, le Fredereel. Revu dans les années 70 avec oncle Moïse et tante Jeanne Brousseau, nous aimerions conserver cet héritage et à notre tour le transmettre aux plus jeunes… Je lance l’invitation à ceux et celles qui aimeraient comme nous, se souvenir et danser.

Nos meilleurs Vœux et une année 2019 remplie de beaux projets et surtout de santé et d’amour.