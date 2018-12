Info 3030 Lieutenant

La fête de l’Halloween est derrière nous. Qu’est-ce qui s’en vient ? Noël bien sûr. Mais avant toute chose, voici quelques faits vécus avec nos jeunes: instruction rapide pour leur sortie dans le bois, comment monter une tente, explication sur le fonctionnement du fanal et du poêle et aussi une belle compétition sportive entre nos cadets.

Exercice vert et rouge

Le 2 novembre dernier, se tenait l’exercice niveau vert et rouge qui consiste à évaluer nos cadets dans le bois. Vu que la température ne nous a pas aidés, on a décidé de le faire dans l’école. Mais voir les jeunes motivés pour cet exercice, même dans l’école, fut une agréable journée. On a divisé les cadets en deux groupes, ils ont trouvé chacun un nom de groupe, original bien sûr, avec chorégraphie. On poursuit par une compétition de souque à la corde, toujours avec sourire et motivation. Un bon lunch le midi pour enfin continuer avec le meilleur exercice: tir avec simulations. La journée se termine avec pizzas et frites. Nos cadets retournent à la maison avec un plein d’instructions.

11 novembre 1918

Nous sommes aussi allés à une cérémonie de l’armistice. Le 11 novembre 1918 à 11h un Traité de paix nommé Armistice a été signé pour mettre fin à la première guerre mondiale. La cérémonie s’est déroulée à Rimouski pour souligner les 100 ans de cet événement . Le tout s’est déroulé au Colisée Financière Sun Life à Rimouski avec les militaires de la réserve Les Fusiliers. Ce fût une très belle cérémonie.

Guignolée 2018

Et oui encore cette année, les cadets ont participé à la Guignolée préparée par Le Centre d’action bénévole La Grande Corvée. Quatre cadets ont participé pour Madeleine et un seul pour Grande-Vallée. Merci!

Noël 2018

Notre belle activité est surtout notre amicale de Noël. Une petite pige, de la bonne bouffe, musique et cadeaux sont à l’honneur. Tout le monde a eu du plaisir et nous avons bien mangé.

Je vous dis: Joyeux Noël et Bonne Année 2019. Profitez-en avec vos familles et revenez-nous en force en janvier.