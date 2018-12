L’ENSEIGNANTE CAROLINE BOUDREAU, RÉCIPIENDAIRE D’UN PRIX JACINTHE

La semaine dernière, madame Caroline Boudreau, enseignante à l’école Saint-Rosaire de Gaspé, s’est mérité un prix Jacinthepour son projet Il était une fois… des réseaux littéraires!. Remis par l’Association québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire, ce prix souligne le dynamisme et l’implication d’une pédagogue exceptionnelle dans le domaine de la littérature jeunesse. Le projet de madame Boudreau proposait aussi une bibliographie innovatrice qui a favorisé les apprentissages et motivé les élèves qui y ont participé.

Il était une fois… des réseaux littéraires!

L’an passé, à chaque mois, un nouveau réseau littéraire était proposé aux élèves d’une classe de 2e année. Grâce à la participation des bibliothécaires scolaires et municipales, les jeunes ont exploré une multitude d’œuvres variées. Divers moyens, dont la discussion, les ont aidés à découvrir ces textes et à approfondir leur compréhension. Favorisant l’interdisciplinarité et l’exploitation d’outils technologiques, ce projet a permis aux élèves d’améliorer leur fluidité en lecture, de connaître de nombreux auteurs et illustrateurs, et d’accroître leur intérêt pour les livres, leur confiance en soi et leurs compétences en écriture.

Pour ce même projet, rappelons que madame Caroline Boudreau s’est vu remettre deux distinctions nationales en mai dernier lors de la cérémonie de remise des Prix de reconnaissance en lecture du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

« Nous félicitons chaleureusement madame Boudreau pour cet autre honneur bien mérité. Voilà un projet dont nous pouvons tous être fiers et qui a eu un impact positif dans notre milieu », mentionne monsieur Jean‑Pierre Pigeon, président de la Commission scolaire des Chic‑Chocs.

Source :

Commission scolaire des Chic-Chocs