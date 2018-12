Nouvelles de Carrefour 50+ de Petite-Vallée

Au moment de lire ce message, plusieurs auront entendu le concert du REQUIEM de Alexandre Stanké par Le Chœur de L’Estran à l’église de Grande-Vallée. Ensemble nous avons vécu des moments magiques. Merci à vous qui étiez présents, nous sommes certains que vous avez apprécié. Pour ceux et celles qui le désirent, nous prévoyons présenter cet évènement dans d’autres paroisses. Nous sommes à la recherche de commanditaires afin de pouvoir continuer ce grand projet ainsi que d’autres concerts plus traditionnels.

Je profite de ces moments pour vous inviter à notre Souper Chantant de Noël, le samedi 15 décembre, en collaboration avec le Cercle de Fermières de Petite-Vallée. Le souper traditionnel sera suivi d’une soirée de danse avec Anne et Jean-Maurice. Il vous est possible de réserver votre billet au coût de 20 $ pour nos membres et de 25 $ pour les non-membres auprès de Réjean et Marie-Berthe 418-393-2083 et Ghislain et Louise 418-393-2664.

Renouvellement de carte de membre

Alors que nous sommes en pleine période de renouvellement ou vente de cartes de membre 2019, j’en profite pour sensibiliser toute la population et parler de Carrefour 50+ du Québec qui regroupe la majorité des clubs 50 + de notre secteur et aussi dans le Bas-St-Laurent, la Gaspésie, les Îles-de- la-Madeleine, l’Abitibi-Témiscamingue et au sud-ouest du Québec.

Rabais pour les membres de Club 50 + Petite-Vallée

Le Club 50 + offre 20 % de rabais aux spectacles présentés par Le Village en Chanson de Petite-Vallée, en collaboration avec Le Fond de Visibilité de Cartier Énergie en plus de 10 % déjà accordé pour les 65 ans et + par le Village en Chanson. Votre carte de membre permet aussi de participer à nos activités, repas gratuit lors de nos 2 assemblées générales annuelles de la rentrée (septembre) et de la fin de l’année financière (mars). Votre carte de membre au coût de 25 $ vous revient gratuitement après 3 spectacles ou l’achat de billets de saison. Pour profiter de ces offres uniques contacter Jean Brousseau 418-393-2883, Antoine Bourassa 418-393-2910 que nous remercions très sincèrement pour leur contribution remarquable.