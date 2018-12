Samedi et dimanche, 10 et 11 novembre dernier, nos cadets (du CC 3030 Gros-Morne) étaient tous occupés dans différentes activités militaires et sportives. Félicitations à vous tous pour votre assiduité et vos performances. Bravo si vous avez remporté des médailles et félicitations pour le devoir accompli. Merci à vous tous sans exception. Nous sommes une bonne équipe et chaque membre est important à mes yeux. Vous êtes des jeunes de caractère, dynamiques et dévoués, ensemble nous grimpons lentement mais sûrement vers les sommets de la réussite et de la performance.

Nous formons l’élite de demain. Restons forts dans la tempête, retroussons nos manches et travaillons ensemble, en équipe. Mettons tous l’épaule à la roue, soyons honnêtes envers nous-mêmes, nos pairs, nos chefs et nos engagements et redoublons d’audace, de génie, de puissance, de confiance et de magie. Accomplissons davantage. Souvenez-vous que quoi que vous puissiez faire, quoi que vous rêviez de faire, entreprenez-le et ensemble, en équipe nous serons les plus forts.

Merci à tous les membres : officiers, instructeurs civils, bénévoles et vous tous parents et ami(e)s qui nous supportez de toutes les manières. On a besoin de vous tous, de votre appui moral et matériel, de conseils et de support dans les moments difficiles. Cadets, officiers, instructeurs civils, bénévoles et parents. MERCI ! .