C’est ma foi vrai !

Après avoir donné des définitions à ce mot dans la parution d’octobre, je vous propose d’explorer ensemble les expressions où l’on retrouve ce fameux mot : foi !

Acte de foi : pensée, parole ou acte qui expriment l’adhésion à une religion ou à une idée.

Ajouter, accorder foi à quelque chose : le tenir pour assurer, pour vrai.

Article de foi : vérité fondamentale d’une religion ; point sur lequel la discussion n’est plus possible.

Bonne foi : respect d’une obligation de loyauté par les contractants dans l’expression d’une convention, d’un traité.

Confession de foi : exposé d’une foi religieuse personnelle.

Digne de foi : en qui on peut avoir confiance ; que l’on juge vrai, authentique : Témoin digne de foi.

En foi de quoi : en se fondant sur ce qui vient d’être rapporté ; formule qui précède les signatures apposées au bas de certains actes.

Foi du charbonnier : croyance aveugle et irréfléchie.

Ligne de foi : droite de référence suivant laquelle on aligne un instrument. Trait indiquant l’axe du navire sur un compas de route.

N’avoir ni foi ni loi : n’avoir ni religion ni morale ; agir de façon malhonnête.

Profession de foi : renouvellement des promesses du baptême qu’un enfant catholique fait ordinairement vers 12 ans. Déclaration publique que quelqu’un fait de ses opinions, de ses principes.

Sur la foi de : en vertu de la confiance qui est accordée à quelqu’un, à quelque chose ; en se fondant sur le témoignage de quelqu’un.

Ces expressions sont tirées du dictionnaire Larousse et ne sont que quelques-unes que l’on y retrouve. La référence à la religion ou à une croyance revient souvent ; les mot adhésion , vrai, vérité, loyauté, confiance , témoignage y sont également associés. Pour ma part, c’est à la religion et à la religion catholique que j’y ferais référence. Que voulez-vous ? Déformation religieuse !

Je ne prétends pas détenir La Vérité mais c’est une vérité à laquelle j’ai choisi d’adhérer, de bonne foi et que je considère digne de foi, sur la foi de celui en qui j’ai accordé ma confiance : Jésus Christ et en Celui qui l’a envoyé, Dieu son Père. Je désire la partager avec vous et ensemble explorer et redécouvrir les mots de la foi.