Centre d’action bénévole vous informe…

Rendez-vous vieillissement et santé

Le mercredi 12 décembre 2018 aura lieu notre prochain rendez-vous vieillissement et santé. L’activité débute à 11 heures à la salle Clairence-Minville de Grande-Vallée. Pour l’occasion, nous soulignerons la fête de Noël. Au programme de cette journée : dîner thématique, musique, cadeaux et bien plus ! Si vous souhaitez y participer, n’oubliez pas de vous inscrire dès que possible auprès de Gaétanne au Centre d’action bénévole. Nous vous rappelons également que nous offrons gratuitement le transport sur tout le territoire via le TACÎM. Il vous suffit d’en faire la demande lors de votre inscription.

Bienvenue à tous !

Guignolée 2018

La période des fêtes arrive à grands pas et nous avons le plaisir de confirmer que le Centre d’action bénévole va encore une fois cette année organiser la Guignolée.

Nous poursuivons avec la formule des dernières années. Ainsi, nous allons offrir aux personnes bénéficiaires des paniers de Noël, des certificats-cadeaux auprès des marchands de l’Estran. Nous vous rappelons que les demandes de panier de Noël ne sont pas acceptées d’emblée et qu’un comité se charge d’analyser et d’approuver chaque demande. De plus, les certificats-cadeaux ne peuvent servir à acheter des produits du tabac, de l’alcool ou de la loterie.

Nous acceptons seulement les dons en argent pour la Guignolée 2018.

Un porte-à-porte aura lieu le dimanche 2 décembre à compter de 10 h dans tout le secteur de l’Estran afin de récolter vos dons en argent. Si vous souhaitez avoir un reçu d’impôt, vous pouvez remettre un chèque lors du porte-à-porte ou encore venir faire votre contribution directement au Centre d’action bénévole.

De plus, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour participer à la Guignolée du 2 décembre. Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans cette activité, merci de bien vouloir communiquer avec Louis-Jérôme Cloutier au Centre d’action bénévole par téléphone au 418-393-2689 ou par courriel au louisjeromecloutier@cablgc.ca

Nous comptons sur votre générosité habituelle afin d’aider les personnes démunies de notre communauté !

Merci à tous !

Dates à retenir pour la Guignolée 2018

2 décembre : Porte-à-porte de la Guignolée 201812 décembre : Date limite pour présenter une demande de panier de Noël

19 décembre : Distribution des certificats-cadeaux

Spectacle de l’École de musique de Grande-Vallée

Le samedi 8 décembre 2018 au Camp chanson Québecor de Petite-Vallée aura lieu le spectacle de l’École de musique au profit de la Guignolée. L’évènement débutera à 19 h et mettra en vedette les élèves de l’École de musique de Grande-Vallée qui vous montreront tous leurs talents à la guitare, au piano et au chant. Les billets au coût de 10 $ seront disponibles à la porte. Merci de votre participation !

Prix Hommage bénévolat-Québec 2019

Clin d’œil sur la journée internationale des bénévoles du 5 décembre prochain ! L’équipe du Centre d’action bénévole La Grande Corvée remercie sincèrement tous les bénévoles qui mettent temps, énergie et compétences personnelles et professionnelles au service de la population du secteur l’Estran. Souhaitez-vous proposer la candidature d’un jeune bénévole (14 à 35 ans), d’un bénévole (36 ans et plus) ou d’un organisme au prix Hommage bénévolat-Québec 2019 ? La période de mise en candidature est maintenant lancée et la date limite d’inscription est le 5 décembre 2018. Pour tout renseignement, contactez le Centre d’action bénévole ou allez sur le site www.ditesluimerci.gouv.qc.ca pour la marche à suivre.

Fermeture des bureaux du CAB

Veuillez prendre note que le Centre d’action bénévole et la friperie de Grande-Vallée seront fermés du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 pour la période des fêtes. Nous serons de retour le 7 janvier aux heures habituelles !

Merci et de Joyeuses Fêtes à tous !.