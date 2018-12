Activités à la Maison des Aînés

Une autre activité rassembleuse s’est tenue le 29 septembre dernier. En effet, un bercethon a été organisé conjointement avec le Carrefour 50+ et la Maison des Aînés. Une vingtaine de personnes étaient présentes pour se bercer, se réunir, s’amuser entre amis et parents et surtout faire un brin de jasette. Pour mettre de l’ambiance et divertir les résidents et les participants, la musique a occupé une grande place au cours de cet après-midi de bercethon.

Un immense merci à l’animatrice du bercethon madame Marie-Berthe Bélanger, du Carrefour 50+ de Petite-Vallée et aux musiciens messieurs Alex Côté, Florian Coulombe et Jean-Guy Perreault.

Halloween

Il n’y a pas d’âge pour fêter l’Halloween ! Les résidents coiffés de chapeaux, tantôt de sorcières, tantôt de pirates, tantôt de cow-boy, ont dégusté le repas sous ce léger déguisement.

La soirée a débuté avec de la musique et tous avaient hâte de voir les enfants. L’attente n’a pas été trop longue, les premiers petits monstres ont pointé le bout de leur nez au grand plaisir des résidents. Merci aux musiciens Alex Côté et Bertrand Larocque pour cette belle soirée.

Vaccination

Une équipe volante de vaccination a débarqué à la Maison des Aînés le mardi 6 novembre dernier. Les résidents ont apprécié le fait de ne pas avoir à se déplacer et à faire la file d’attente. Le tout s’est déroulé dans une ambiance conviviale.

Merci aux infirmières du CLSC de Grande-Vallée.

URLS

L’objectif de l’unité régional Sports et Loisirs a comme mandat de dynamiser les résidences en Gaspésie et cet objectif a grandement été atteint à la Maison des Aînés comme en témoigne la participation importante et fidèle des résidents. La grande participation est due au fait que les exercices sont adaptés aux conditions des résidents. L’animateur monsieur Daniel Fournier, kinésiologue de formation a su, de par son approche, favoriser l’intérêt des participants. Les commentaires sont unanimes : on a eu bien du plaisir . On espère que l’activité pourra se poursuivre en 2019. On remercie l’animateur monsieur Daniel Fournier et l’initiatrice de ce projet madame Laurie Gallagher.

Noël

Comme à toutes les années, le traditionnel dîner de Noël pour les résidents se tiendra le 14 décembre prochain et un après-midi festif suivra au grand plaisir des résidents.

Activités

Que ce soit par des activités sociales, musicales, artistiques et autres, les résidents sont stimulés et encouragés. Parents et amis sont toujours les bienvenus lors des activités qui se déroulent à la Maison des Aînés.