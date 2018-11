Offre d’emploi

La Maison des Aînés de Grande-Vallée est à la recherche d’une directrice ou d’un directeur.

La mission de la Maison des Aînés consiste à offrir aux personnes âgées autonomes et semi-autonomes un hébergement communautaire de qualité et sécuritaire ainsi qu’un soutien dans leur vie quotidienne. La Maison des Aînés est un organisme sans but lucratif en habitation dont la gestion est partagée avec un conseil d’administration composé de 6 membres qui agissent à titre de représentant de la communauté, des résidents et de la famille.

Les principales fonctions consistent à :

Faire l’étude des demandes d’hébergement et annuellement, procéder aux renouvellements des baux;

Rencontrer les aidants naturels et les membres des familles pour signaler toute situation problématique concernant l’état du résident et au besoin, demander une évaluation de l’état de santé du résident;

Travailler en étroite collaboration avec la SHQ et le CISSS plus particulièrement avec le CLSC et les organismes communautaires du territoire;

Assurer la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et immobilières ;

Procéder aux entrevues d’embauche et établir un plan de formation pour les nouveaux employés;

Au besoin, procéder à la mise à jour du manuel de l’employé et à la révision des conditions de travail des employés;

Préparer et tenir une assemblée générale annuelle;

Voir à l’entretien et à la sécurité des lieux et annuellement, procéder à deux exercices incendie.

Les qualifications et les compétences recherchées sont les suivantes :

Bon français parlé et écrit;

Capacité à établir des liens d’affaires avec les principaux partenaires du milieu, le CISSS, la SHQ etc.;

Capacité à mobiliser et gérer du personnel;

Capacité à créer des liens de confiance avec les résidents et à établir de bonnes relations avec les aidants naturels et les membres des familles;

Bonne connaissance de l’informatique (Word, Excel, sage comptable, power point);

Souplesse et disponibilité;

Bonne connaissance du logement social serait un atout.

Formation et expérience :

Diplôme universitaire en administration/travail social ou autre discipline pertinente;

5 années d’expérience en gestion ou supervision de personnel;

Expérience en relations publiques et auprès des médias.

Une formation collégiale avec expérience pertinente sera également considérée.

La Maison des Aînés est actuellement en processus d’agrandissement pour la réalisation de la Phase 2 soit la construction de 10 unités de logement destinées à des personnes âgées autonomes.

La nouvelle direction sera appelée à poursuivre les démarches entreprises pour la réalisation de ce projet.

Horaire de travail : 35 heures par semaine

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur

Date d’entrée en fonction : 4 Février 2019

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae et ses attestations d’études avant le 15 janvier 2019 à :

Madame Diane Bélanger

42 de Rivière

Grande-vallée

G0E 1K0

Ou par courriel à: maisondesaines@globetrotter.net