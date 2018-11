Surplus des fêtes de la colonie

Rappelons que c’est sous l’initiative et le leadership de maître Esdras-Minville que la colonisation des terres longeant la rivière Grande-Vallée a débuté en juin 1938. Afin de nous remémorer collectivement ce fait marquant pour notre communauté, nous avons organisé une journée festive le 24 juin dernier. Nous voulions souligner l’apport exceptionnel des pionniers de la colonie au développement social et économique de Grande-Vallée et rendre hommage aux deux dernières pionnières encore vivantes de la colonie soient mesdames Jeanne-D’Arc Lebreux et Denise Richard.

Dès le début du projet, le comité organisateur avait décidé de remettre tout surplus généré par la tenue de cette activité au Club Lions de Grande-Vallée afin que celui-ci organise une ou des activités spéciales de Noël pour les personnes âgées seules. Nous sommes très heureux de leur remettre un montant de 2 018,50 $. C’est ni plus ni moins une suite logique à notre fête au cours de laquelle nous avons rendu hommage aux pionniers de la colonie.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos commanditaires, toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin au succès de la fête et surtout celles qui y ont participé. Votre soutien et votre implication sont dignes de reconnaissance.

Le comité des fêtes du 80e de la colonie était composé d’Éric Côté, Jean-Claude Côté, Jocelyne Côté, Angèle Fournier, Nelson Fournier, Michel Lambert et Anne Poitras.