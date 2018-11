Nouvelles de Carrefour 50+ dePetite-Vallée

Je vous présente les membres du conseil d’administration de Carrefour 50+ du Québec qui possède son siège social à Rimouski et pour toutes informations : carrefour50@globetrotter.net ou visiter notre site internet : http://carrefour50.com/

Conseil d’administration 2018 – 2019

Bureau de direction

Constance Imbeault présidente

Gérald Gagné

1er vice-président

Micheline Lapierre Vigneau

2e vice-présidente

Monique Saint-Pierre secrétaire

Richard Rancourt trésorier

Administrateurs – Administratrices

Anne-Marie Lorent Réjean Caron

Marielle Renaud, Gisèle Hallé

Richard Lamarre

Pierre Raymond

Cécile Guité

Claudette Paquet

Rodrigue Brousseau

Une belle brochette de personnes dynamiques et représentants(es) des régions, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bas-St-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Pour notre secteur, il vous est possible de rejoindre monsieur Rodrigue Brousseau, président du secteur Gaspé Nord-Est pour toutes informations, il se fera un plaisir d’échanger avec vous.

Les aînés de l’est du Québec ont les mêmes droits que ceux de partout au Québec et notre objectif premier est de contrer l’isolement de nos membres et de les supporter dans leurs démarches afin d’obtenir une meilleure qualité de vie.

Pourquoi choisir Carrefour 50+ du Québec ?

Créé et incorporé en 1972, Carrefour 50+ du Québec (FACDEQ) (Fédération des clubs de l’Âge d’Or de l’Est du Québec) un organisme regroupant la majorité des Clubs du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine va devenir le défenseur du droit des AINÉS de l’Est du Québec. Grâce à des bénévoles, ces derniers se sont dotés d’un organisme fort, indépendant de toute allégeance politique, indépendant financièrement et voué au bien-être des personnes de 50 ans et plus de l’Est du Québec et à la défense de leurs droits.

Souper de Noël

Permettez-moi de vous inviter à notre souper chantant de NOËL au Camp Chanson de Petite-Vallée le samedi 15 décembre à 17 heures. Accueil et vin d’honneur offert par la municipalité de Petite-Vallée, suivi du repas et soirée de danse avec l’orchestre Anne et Jean-Maurice… qui en plus de la danse en soirée, vont vous faire chanter pendant tous les services du souper les plus beaux airs de Noël. Le prix du billet de 20 $ pour nos membres et 25 $ non-membres et pour la soirée seulement 7 $. Réservation auprès de Réjean et Marie-Berthe 393-2083 ou Ghislain et Louise 418-393-2664

Renouvellement et vente

de cartes de membre

Nous débuterons bientôt la période de renouvellement ou vente de cartes de membre 2019.

Rabais pour les membres

de Carrefour 50+ de Petite-Vallée

En 2019, Carrefour 50+ de Petite-Vallée continuera d’offrir 20 % de rabais aux spectacles présentés par Le Village au chapiteau de la Vieille Forge et de même qu’au Festival en Chanson de Petite-Vallée pour les grands spectacles du chapiteau, en collaboration avec le Fonds de Visibilité de Cartier Énergie. Votre carte de membre permet aussi de participer à nos activités, repas gratuit lors de nos 2 assemblées générales annuelles de la rentrée (septembre) et la fin de l’année financière (mars). Votre carte de membre au coût de 25 $. Si vous achetez des billets pour 3 spectacles ou l’achat d’un livret de billets de saison, votre carte se trouve payée par les économies réalisées.

Pour profiter de ces offres uniques, contacter Jean Brousseau 418-393-2883 ou Antoine Bourassa 418-393-2910.