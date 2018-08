Partager notre deuil : groupe d’entraide et de croissance

Bonjour à chacun, chacune de vous,

Suite au décès de notre fille Nathalie survenu le 26 mai dernier, et suite aussi à des rencontres et échanges avec d’autres parents endeuillés, nous avons pensé mettre sur pied un groupe afin de nous permettre de partager notre souffrance, d’être écoutés, de nous accueillir, et de nous soutenir. Il nous faut apprivoiser cette absence afin de poursuivre notre route en trouvant l’espoir qui nous fera cheminer. Et nous pensons que partager avec les parents qui ont vécu la même chose que nous serait très positif.

En cherchant, nous avons trouvé une personne-ressource pour animer notre groupe de parents endeuillés en la personne de Jacques Pelletier. Par ses nombreuses années de travail en milieu carcéral, Jacques a une longue expérience de relation d’aide avec des gens vivant des choses difficiles.

Alors, nous vous invitons le mercredi 5 septembre 2018 à la salle J.A. Fournier de Grande-Vallée (ancienne bibliothèque) à 19 h. Nous discuterons ensemble de la formule des rencontres et de leur fréquence.

Pour information ou pour signifier votre présence : Solanges 418-393-2874 ou Jacques 418-393-3503.

Nous comptons sur votre présence et nous vous remercions sincèrement de l’attention que vous apporterez à ce message.