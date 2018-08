La Parenté s’en vient…

Petite-Vallée 160 ans d’histoire

Club de l’Âge d’Or de Petite-Vallée 45e anniversaire de fondation

Nous vous invitons à une Fin de semaine de la Parenté, se souvenant de nos fondateurs : Georges Brousseau, Marie-Thémise Boulet et leurs 3 enfants, suivi de son beau-frère François Boulet, Marie-Louise Langlois et leurs 4 enfants. Natifs des environs de Montmagny et Cap-St-Ignace, ils prennent possession des terres bordant la rivière de Petite-Vallée en juillet 1858 pour y établir leur descendance, cultiver la terre et y faire la pêche.

Le comité organisateur, la municipalité et le club 50 ans et + de Petite-Vallée, se donnent comme mission de prendre un moment pour se souvenir de nos fondateurs, mais aussi de ceux et celles qui ont fait la Petite-Vallée d’aujourd’hui et un Village en Chanson connu de par le monde.

Pour le club de 50 ans et + de Petite-Vallée, nous voulons souligner la signature de la charte de notre club en décembre 1973 et les 45 ans de notre histoire. Depuis l’été 1972, le premier CA a été formé. Occupait le poste de la première présidente : madame Jeanne Brousseau Lebreux. Depuis mai 1972 on y tient des activités. Nous voulons nous souvenir de ces hommes et de ces femmes bénévoles qui se sont succédé et ont fait de notre club un modèle dans le secteur et dans l’est du Québec. Nous étions présents à la fondation de Carrefour 50+ du Québec (FACDEQ) et grands défenseurs du droit des Ainés pour l’est du Québec.

Calendrier des activités

Samedi 1er septembre 16 heures : accueil et vin d’honneur suivi du souper hommage à nos bâtisseurs, 5 services et 2 choix de menu suivis d’une soirée de danses traditionnelles avec le groupe Trad sur mesure, présentée par le Village en Chanson de Petite-Vallée.

Dimanche 2 septembre 9 heures : messe d’antan à l’ancienne chapelle de Petite-Vallée devenu le Camp Chanson et suivi du brunch reconnaissance pour toutes les personnes bénévoles qui se sont succédé tant à la municipalité qu’au club des 50 ans et plus et dans tous les organismes de notre village, le Village en Chanson.

Pour réservation

Les passeports de LA FIN DE SEMAINE DE LA PARENTÉ sont disponibles en préventes au coût de 50 $, incluant les 2 repas (souper et Brunch) ainsi que le spectacle… Très important de réserver, car pas de vente de billets à la porte… et s’il y a toujours des places de disponibles elles seront à 60 $… Pour réservation : Mélanie Clavet 418-393-2033, Réjean Lebreux 418-393-2083, à la municipalité de Petite-Vallée, auprès des membres du conseil et des membres du CA de Carrefour 50 + de Petite-Vallée. (Quantité limitée. Faites vite !)

Généalogie de Petite-Vallée

Pendant ces 2 jours de festivités de la parenté, nous ferons une mise à jour du livre de généalogie du 150e dans un format informatisé (clef USB) grâce à la compétence et la générosité de madame Paulette Brousseau. Des jeunes informaticiens seront présents dans un kiosque spécifique à notre généalogie et il vous sera possible de mettre à jour les membres de votre grande famille et descendance au prix de 15 $ et de repartir avec votre clef USB. Par la suite, la municipalité ou le comité pourra mettre à jour régulièrement notre généalogie.

Pour pouvoir mettre à jour votre arbre généalogique… Informez-vous des naissances, décès, mariages ou unions dans votre FAMILLE et apportez les informations. Nous pourrons ainsi continuer notre Arbre généalogique de Petite-Vallée.

Le 1 et 2 septembre… Moi je fête avec les miens

À noter : en 2019… 40 ans du début pour Le Festival de la Parenté de Petite-Vallée, celui qui donnera naissance au Festival en chanson de Petite-Vallée.