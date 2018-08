OFFRE D’EMPLOI- Agent de développement – Municipalité de Grande-Vallée

La municipalité de Grande-Vallée est à la recherche d’une personne pour occuper le poste d’AGENT DE DÉVELOPPEMENT coordonner la réalisation des différents éléments compris dans le plan de développement touristique intégré de la municipalité.

Le poste à combler est pour une durée de 40 semaines à temps complet.

PRINCIPALES FONCTIONS :

 Établir les structures de coûts et de financement pour les projets ciblés

 Planifier et rédiger les demandes de subvention et de financement

EXIGENCES :

 Posséder une formation collégiale ou universitaire dans le domaine de l’administration ou une combinaison de formations et d’expériences pertinentes

 Connaissances et / ou expériences en développement local

 Maîtrise des principaux logiciels de la gamme Microsoft Office

APTITUDES, HABILETÉS ET PROFIL DU CANDIDAT :

 Excellentes habiletés en communication orale et écrite

 Sens de l’organisation, souci du détail et du travail bien fait

 Capacité à vendre un concept ou une idée

 Dynamisme, créativité, vision stratégique

 Entregent, tact et discrétion

CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION :

La rémunération sera établie selon l’expérience et les compétences du candidat en tenant compte des contraintes de l’aide financière obtenue par la municipalité pour ce poste. Le candidat doit être résident permanent de la municipalité.

PROCÉDURES DE MISES EN CANDIDATURE :

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une copie de leur diplôme, au plus tard le 29 août 2018 à 12 h, à la direction générale de la municipalité de Grande-Vallée, par courrier au 3, St-François-Xavier Est, Grande-Vallée, Québec, G0E 1K0, par télécopieur au 418 393-2274 ou par courriel à dg@grande-vallee.ca avec la mention « offre d’emploi agent de développement ».

Offre d’emploi – chargé de projets de développementCe concours s’adresse aux femmes et aux hommes, le masculin n’ayant été utilisé qu’afin d’alléger le texte.