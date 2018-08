160e des premiers arrivants de Petite-Vallée et le 45e du Club de l’Âge d’Or de Petite-Vallée

La municipalité de Petite-Vallée et Carrefour 50 ans et + de Petite-Vallée vous informent de : La Fin de semaine de la Parenté et souhaitent se souvenir et partager notre histoire avec vous, votre famille et tous vos amis, samedi et dimanche 1 et 2 septembre 2018. Le comité a élaboré une programmation courte et intense juste pour se rappeler, se raconter et se retrouver en famille et amis.

Le passeport est disponible en prévente avant le 15 août, au coût de 50 $. Il comprend (Vin d’honneur, souper 5 services, soirée avec le groupe Trad sur Mesure au chapiteau du Café de la Vieille Forge le samedi 1er septembre ainsi que du Brunch reconnaissance après la messe d’antan du dimanche 2 septembre à 9 heures).