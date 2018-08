Défi 100% local – Six régions du Québec s’unissent pour propulser le mouvement

Gaspésie Gourmande est fière de propulser le Défi 100% local cette année. Du 1er au 30 septembre prochain, nous invitons l’ensemble du Québec à célébrer la richesse de nos terroirs dans le cadre du Défi 100% local.

Profitons de cette période d’abondance pour se mettre tous au défi. Un défi de manger encore plus d’aliments de chez nous, d’encourager les producteurs et de découvrir ce que la nature nous offre dans la forêt, les champs et la mer. Rejoignez le mouvement du Défi 100 % local et faites rayonner votre région !

Cette année, il sera possible de choisir votre niveau de participation ! Le Défi locavore consistera à réaliser un repas 100% local par jour du lundi au jeudi, le Défi gourmand, du vendredi au dimanche, et le Défi 100% local, pour les plus courageux, consistera à consommer uniquement des aliments produits ou transformés dans sa région pendant tout le mois de septembre. Le Défi expérience, quant à lui, permettra aux personnes, aux familles, institutions et organismes d’appuyer l’initiative en réalisant un repas exclusivement local lors de la Journée 100% locale , le 22 septembre 2018. Vous êtes donc tous invités à rejoindre le mouvement et à devenir de véritables ambassadeurs dans votre milieu !

Le Défi 100% local est passé d’un petit projet individuel, initié aux Îles de la Madeleine en 2015, à un mouvement collectif qui sera maintenant porté par six régions : les Laurentides, l’Outaouais, l’Estrie, la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Pour les acteurs du secteur bioalimentaire, ce sera l’opportunité de mettre en valeur les produits et les spécificités de leur région. Ce sera également l’occasion d’accroître le sentiment de fierté de la population vis-à-vis l’offre alimentaire de leur région et d’en démocratiser l’accès.

Il est possible de participer partout au Québec ! Les inscriptions commenceront dès le 1er août. Surveillez la page Facebook du Défi 100% local pour connaître les détails des inscriptions et pour connaître les événements près de chez vous.



À propos de Gaspésie Gourmande

Rassemblant 160 entreprises formées de producteurs, de transformateurs et d’établissements complices qui vendent ou servent leurs produits, Gaspésie Gourmande travaille de concert avec ses membres et partenaires à la réalisation de projets liés aux enjeux du secteur bioalimentaire afin de mettre en valeur une offre gaspésienne de qualité et de contribuer au développement et à la pérennité des entreprises. Pour ce faire, Gaspésie Gourmande réalise ses actions dans trois axes d’intervention principaux : la concertation, la promotion et la commercialisation.



À propos des Tables de concertation bioalimentaire du Québec (TCBQ)

Les TCBQ ont pour mission d’animer et de coordonner les efforts des différents acteurs du milieu afin d’assurer le développement du secteur bioalimentaire. Dans le cadre du Défi 100% local 2018, chacune des Tables participantes déploiera le Défi à travers des événements et des actions de communication et de promotions spécifiques à leur région. Invitez des gens alentour de vous, bien manger c’est un plaisir qui se partage !