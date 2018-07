Vie municipale

Reconnaissance du milieu

En juin et juillet, le maire, monsieur Noël Richard, a eu plusieurs occasions de souligner les réalisations, la contribution et le dynamisme de plusieurs citoyens (nes), organismes et entreprises de Grande-Vallée.

Séance ordinaire de juin

Le 11 juin dernier, à l’occasion d’une brève cérémonie, un survol des principales réalisations du conseil municipal de 2009 à 2017 alors que madame Nathalie Côté était mairesse a été présenté à la population. De plus, un recueil des messages de sympathies publiés sur la page Facebook du maire suite au décès de madame Côté a été remis à son conjoint et à sa mère.

Lors de cette séance, monsieur le maire a également procédé à la remise de deux certificats de reconnaissance. Un certificat a été remis à monsieur Jean-Pierre Béland pour souligner sa ténacité et sa détermination ayant mené à célébrer les 25 ans d’exploitation du Centre d’achat de Grande-Vallée. L’autre certificat a été attribué au Cercle de Fermières de Grande-Vallée pour souligner leur 3e position lors du concours d’artisanat textile 2017-2018 du Cercle de Fermières du Québec.

Accueil des nouveaux arrivants

À l’occasion de l’activité d’accueil du 23 juin dernier, le conseil municipal et de nombreux citoyens ont eu le plaisir de rencontrer et d’échanger avec plusieurs nouveaux arrivants qui ont choisi de s’établir à Grande-Vallée et de contribuer à son dynamisme, notamment par l’entreprenariat. La municipalité tient à remercier mesdames Colombe Chicoine et Sonia Minville pour l’organisation de cet événement et la production du magnifique guide d’accueil qui a été remis aux nouveaux arrivants.

Fêtes du 80e anniversaire de la Colonie de Grande-Vallée

À l’occasion du 80e anniversaire de la Colonie de Grande-Vallée, monsieur le maire a remis des plaques honorifiques pour rendre hommage à deux pionnières, mesdames Jeanne D’Arc Lebreux et Denise Richard, en lien avec leur contribution à l’essor de notre village. Le conseil municipal remercie le comité des Fêtes et ses commanditaires pour avoir fait de cet événement une réussite.

Séance ordinaire de juillet

Lors de la séance du 9 juillet, monsieur le maire a procédé à la remise de trois certificats de reconnaissance. Un certificat a d’abord été attribué à monsieur Christopher Minville qui s’est vu décerner la Pièce du commandant du 5e Bataillon pour son dévouement exceptionnel en tant que membre de l’équipe de ravitaillement durant l’EX RÉFLEXE RAPIDE/MAPLE RESOLVE 2018. De plus, un certificat a été remis à la Pharmacie Familiprix Nancy Lemieux qui s’est vu décerner le prix Vision Client reconnaissant le service à la clientèle offert par son équipe.

Finalement, un dernier certificat de reconnaissance a été attribué à madame Marie-France Fournier qui s’est vu décerner la Médaille du souverain pour les bénévoles par l’Honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, en raison de son implication bénévole au sein du Cercle de Fermières de Grande-Vallée et du Centre d’action bénévole La Grande Corvée depuis 1996.

Disposition des gros rebuts

La municipalité tient à aviser la population qu’il n’est plus possible d’apporter des rebuts tels que le bois, le bardeau d’asphalte et la ferraille sur le terrain du garage municipal. Dorénavant, ces rebuts ainsi que les encombrants devront être apportés à l’écocentre le samedi entre 8 h et midi. Sur le site, les rebuts préalablement triés devront être déposés par le citoyen lui-même à l’endroit indiqué par le préposé.

Au garage municipal, il sera encore possible de disposer du matériel électronique, des contenants de peinture vides, des contenants d’huiles et des filtres ainsi que les lampes fluocompactes et des fluorescents.