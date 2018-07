Centre d’action bénévole vous informe…

Le 20 juin dernier avait lieu l’Assemblée générale annuelle du Centre d’action bénévole La Grande Corvée. À cette occasion, plus de 20 personnes se sont réunies afin de prendre connaissance du bilan 2017-2018 de notre organisme. Après la présentation du rapport annuel par le directeur général Louis-Jérôme Cloutier et des états financiers par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, l’élection des membres du conseil d’administration a eu lieu. Quatre postes étaient à combler cette année puisque messieurs Florian Coulombe et Antoine Bourassa ainsi que mesdames Reina Coulombe et Marie-Josée Bélanger terminaient leur mandat. Au terme de la période d’élection, madame Marie-Josée Bélanger a été réélue. Nous avons également le plaisir d’accueillir deux nouvelles administratrices, soit, madame Maryse Francoeur et madame Hélène de Celles. Il reste donc un poste vacant actuellement que nous espérons pouvoir combler prochainement. Nous souhaitons également remercier chaleureusement les membres du conseil d’administration qui nous ont quittés. Madame Reina Coulombe était notamment administratrice depuis 2000 ! Merci pour toutes ces années d’implication au sein du Centre d’action bénévole La Grande Corvée.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

1 Minville, Yvan

2 Fournier, M.-France

3 Béland, Francine

4 De Celles, Hélène

5 Bélanger, Marie-Josée

6 Francoeur, Maryse

7 Vacant.