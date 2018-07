Bulletin municipal

Rapport du maire

Il me fait plaisir de m’adresser à vous chères citoyennes et chers citoyens afin de dresser le bilan financier de la municipalité en date du 31 décembre 2017. Tout d’abord, il est important de mentionner que la municipalité a respecté ses prévisions budgétaires et atteint ses objectifs fixés en début d’année.

Les revenus anticipés étaient de 675 898 $, les revenus réels sont de 726 304 $. Tandis que les dépenses anticipées étaient de 675 898 $, les dépenses réelles sont de 616 098 $. Un surplus de 95 704 $ se dégage pour l’année 2017. La municipalité peut donc compter sur différents revenus tels que le fonds réservé Carrière et sablière avec un montant de 119 725 $, un autre fonds réservé pour la station de traitement de l’eau potable de 20 000 $ et un important surplus cumulé de 357 865 $ au 31 décembre 2017.

Les contrats les plus importants accordés par la municipalité sont le déneigement effectué par le garage Patterson au montant de 241 441,75 $ et la restauration du Phare Cap-de-la-Madeleine par l’entreprise PB maçonnerie au montant de 166 250 $. Dans ce dernier contrat, à noter que la municipalité a investi 108 709 $ à partir de son surplus cumulé.

Compte tenu de ses avoirs, elle pourra dès cette année acquérir des équipements pour l’entretien de ses routes et des réseaux d’aqueducs. De plus, elle a identifié la route du phare Cap-de-la-Madeleine dans ses travaux de réfection. Dans un autre ordre d’idées, l’affichage et l’histoire seront au cœur de nos priorités dans un contexte d’embellissement et de rétention touristique sur notre territoire.

La municipalité met à votre disposition un coffre à jouer.

C’est un coffre rempli de matériel sportif, en libre accès, installé près du 142 Principale Madeleine centre. En famille ou entre amis, vous êtes invités à profiter des jeux disponibles (ballons, cerceaux, raquettes, cordes à sauter, etc.) sur le site du parc et à remettre le tout dans le coffre une fois l’utilisation terminée. Bien sûr, nous comptons sur la collaboration de tous les citoyens pour prendre soin du matériel et faire la promotion de ce nouveau service !

Remerciement

Au nom de la Croix Rouge canadienne, je tiens à remercier les bénévoles Sylvain, Albany et Pierrette pour leur magnifique travail et la population de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine pour leur générosité. Cette collecte a rapporté un montant de 772 $ merci ! Jocelyn Boucher, responsable de la campagne 2018.

Spectacle du 28 juillet à 20 heures : Quimorucru

Des billets sont en vente chez Marché Tradition de Grande-Vallée, Marché Relais d’Olivier de Madeleine, bureau municipal et auprès des conseillers municipaux. Des billets seront disponibles à l’entrée le soir du spectacle

Fin de service

Les dames bénévoles de Madeleine informent la population locale qu’à compter du premier juillet 2018, le service de repas après les funérailles ne sera plus offert. Après plus de 35 ans de service à la communauté, le manque de bénévoles justifie cette décision. Il existe des services de traiteur et d’excellentes salles à manger dans la municipalité pour combler vos besoins. Merci à toutes celles qui ont travaillé au fil des années avec nous. Madame Claudette Côté responsable

Période de vacances

Prenez note que le bureau municipal sera fermé du 30 juillet au 10 août inclusivement. La direction

Bonnes vacances

Adresse courriel

Toujours dans un souci d’amélioration de son service aux citoyens, la municipalité vous demande de lui fournir votre adresse courriel. Le but est de mettre à notre disposition, un moyen de rejoindre rapidement la population, dans les cas où la municipalité a à communiquer des informations diverses tel : avis d’ébullition, interruption du service d’aqueduc ou toutes autres informations que nous jugerons importantes.

Vous n’avez qu’à nous écrire à l’adresse : munste-madeleine@globetrotter.net et nous conserverons votre courriel pour les fins ci-haut énumérées.