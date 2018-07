L’École nationale de la chanson et le Festival en chanson de Petite-Vallée créent la résidence artistique « Les Chants du voyage »

Le Festival en chanson de Petite-Vallée, l’École nationale de la chanson, le Mégaphone Tour et les Cabarets Chansons Primeurs (France) s’associent pour créer « Les Chants du voyage », une résidence artistique qui permettra à huit auteurs-compositeurs-interprètes de consolider leur spectacle à l’export vers les marchés français.

Cette résidence qui s’inscrit dans le cadre du programme « Les Incubateurs » de la Fondation Musicaction, aura lieu à Petite-Vallée du 19 au 25 août. Charles-Antoine Gosselin, Alexe, Jordane Labrie, Miro (Québec), Joey Robin Haché (Nouveau-Brunswick), Mehdi Cayenne (Ontario), Camicela et Laura Cahen (France) sont les artistes sélectionnés pour participer à la première édition du projet. Ils profiteront du mentorat de Gaële, Jipé Dalpé et du français Alexis HK.

CITATIONS

« Bien que nous parlions la même langue, le rapport à la musique, les goûts et la sensibilité des publics français et canadiens francophones sont bien différents. Nous avons mis sur pieds « Les Chants du voyage, Consolider son spectacle à l’export » pour ainsi permettre un travail créatif entre artistes français et canadiens, mettre en lumière et travailler les différences artistiques en vue du développement du territoire français », dit Bruno Robitaille, Directeur de l’École nationale de la chanson.

À PROPOS

L’École nationale de la chanson est la seule maison d’enseignement au Canada à offrir une formation de longue durée (10 mois) aux jeunes auteurs-compositeurs-interprètes d’expression française. Le programme de formation s’adresse chaque année, depuis 1999, à de jeunes artistes venus des quatre coins de la francophonie. L’École nationale de la chanson a de plus mis sur pied un programme de perfectionnement pour artistes en émergence ou établis. Pour en savoir plus : www.enchanson.ca.

Chaque été, depuis 36 ans, le Festival en chanson de Petite-Vallée célèbre la chanson francophone à travers une programmation éclectique. Terreau fertile de la chanson québécoise, il accompagne également la relève auteure-compositrice-interprète à travers différents programmes de professionnalisation et de résidences artistiques. Pour en savoir plus : www.festivalenchanson.com.