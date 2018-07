Mois de l’eau 2018 :

Saint-Maxime-du-Mont-Louis, 29 juin 2018 – L’édition 2018 du mois de l’eau au Québec tirant à sa fin, le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie (CENG) dresse un bilan positif des événements tenus dans son territoire à cette occasion. De plus, le CENG accueille favorablement la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030 annoncée mercredi par le gouvernement du Québec.

Assemblée générale annuelle du CENG

Le 18 juin dernier, une quinzaine d’intervenants de divers secteurs d’activités (municipal, communautaire, ressources naturelles) ont pris part à l’assemblée générale annuelle du CENG. Durant la rencontre, ceux-ci ont pu en apprendre plus sur les diverses réalisations de notre organisme en 2017-2018, sur nos actions à venir en 2018-2019 ainsi que sur les différents partenariats établis pour mener à bien notre mandat de gestion intégrée de l’eau et de ses écosystèmes dans la région.

Inauguration du Sentier des écorces à Mont-Louis

En fin d’après-midi hier, l’Association chasse et pêche de Mont-Louis a procédé à l’inauguration officielle du Sentier des écorces longeant l’embouchure de la rivière de Mont-Louis et son marais, un projet ayant nécessité la collaboration de plusieurs partenaires financiers et techniques. Le CENG est fier d’avoir collaboré activement à plusieurs étapes de ce projet, en réalisant notamment la caractérisation du milieu humide en 2015 ainsi que la conception des six panneaux d’interprétation installés le long du sentier. Tout le long du parcours, grâce à ces panneaux, les randonneurs auront l’occasion de découvrir les magnifiques milieux naturels environnants et les vestiges liés à l’utilisation antérieure de l’embouchure de la rivière pour la drave.

Annonce de la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi à Laval, la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), Mme Isabelle Melançon, a procédé au lancement de la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030 ainsi que du plan d’action 2018-2023 de celle-ci. Pour le CENG, les orientations de la stratégie et les actions planifiées par le gouvernement du Québec constituent un levier important qui devrait contribuer significativement à la mise en œuvre des 40 plans directeurs de l’eau de la province, dont celui de la zone de gestion intégrée de l’eau du nord de la Gaspésie.

Photo : Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie