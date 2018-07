L’alimentation : au cœur de nos collectivités

La démarche « Nourrir notre monde » prend son élan dans 3 MRC de la Gaspésie.

C’est avec enthousiasme que les territoires de la Haute-Gaspésie, du Rocher-Percé et de La Côte-de-Gaspé s’unissent pour partager leurs efforts. Soutenu financièrement par le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), le projet « Nourrir notre monde » rallie les forces vives du milieu. Tous vers une alimentation locale, saine, durable et solidaire!

« Nourrir notre monde » s’inscrit dans une mouvance nationale dont témoignent plusieurs politiques gouvernementales annoncées récemment :

Plan d’action interministériel de la Politique gouvernementale de prévention en santé 2017-2021

Politique bioalimentaire 2018-2025

Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023

Forte de l’expertise développée à travers le laboratoire rural « Produire la santé ensemble » depuis 2008, la Gaspésie continue de se démarquer en poursuivant dans cette même lignée d’innovation. Ayant pris racine en Haute-Gaspésie, c’est le regroupement des 3 MRC et cette continuité qui a permis de donner naissance au mouvement « Nourrir notre monde ».

Le mouvement « Nourrir notre monde » est enraciné dans les initiatives locales. Chaque milieu trouve sa couleur à travers les objectifs communs suivants :

Améliorer l’accès à une alimentation saine pour tous, notamment via des circuits courts de distribution de produits locaux

Favoriser le réseautage, de la terre à l’assiette

Augmenter le partage de savoirs pour une plus grande autonomie alimentaire

Soutenir les projets émergents en faisant une grande place à l’implication citoyenne

Quoi de plus dynamique qu’un réseau de partage et d’initiatives à travers desquelles tous peuvent apprendre à cultiver et à transformer ensemble des aliments d’ici? L’engouement autour de la réappropriation collective de notre alimentation fait battre un cœur villageois. Pour la communauté, et par la communauté.

Affilié aux démarches locales et régionales en développement social et plus spécifiquement aux mobilisations entourant le thème de l’autonomie et la sécurité alimentaire, « Nourrir notre monde » contribue à la revitalisation du territoire et, par son rôle d’influence, s’assure que de cette effervescence naisse une meilleure qualité de vie.

Cette vague de solidarité est ouverte. Citoyens, municipalités, MRC de la Gaspésie et des Îles; Tous sont les bienvenus à joindre le mouvement!

Pour en savoir plus et mieux connaître les initiatives respectives à chaque territoire, n’hésitez pas à contacter les responsables par MRC :

Rocher-Percé : Louise Fugère, Directrice – Produire la santé ensemble (PSE), info@pseobnl.com, 418 782-1311

Pour une entrevue, Louise Fugère, 418-759-3614

Côte-de-Gaspé : Valérie Legault, Agente de développement social – MRC La Côte-de-Gaspé, valerie.legault@cotedegaspe.ca, 418 368-7000 poste 238

Haute-Gaspésie : Marie-Eve Paquette, Chargée de projet – Démarche intégrée en développement social de la Haute-Gaspésie(DIDS), nourrirnotremonde.hg@gmail.com, 418 800-2358