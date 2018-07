Votre point de service Alzheimer de l’Estran vous informe

Une douzième édition de la marche Alzheimer remplie d’émotions et couronnée de succès !

C’est sous un soleil radieux que Cloridorme a accueilli la 12e marche Alzheimer en Estran, le dimanche 27 mai dernier. Accompagnés de notre famille porte-parole, c’est plus de 95 personnes qui ont réalisé le parcours de 4 kilomètres tout en côtes et en bonne humeur !

Grâce au soutien de la communauté de l’Estran, grâce à la fidélité et au dévouement de nos 64 marcheurs élites, grâce à l’énergie du comité organisateur et grâce à l’implication de nos porte-paroles, notre objectif de 25 000 $ est, encore une fois, dépassé ! Le don de 2 500 $ offert par Wilbrod Bélanger et fils fait grandement pencher la balance du résultat final et nous permet d’atteindre la somme de 27 146,85 $. Merci infiniment de croire à la mission de votre Point de service Alzheimer de l’Estran et de votre Société Alzheimer GÎM, et de croire que nos services peuvent faire une différence dans la vie des personnes atteintes et des proches aidants qui les côtoient.

Pour leur présence chaleureuse et leurs paroles encourageantes, un grand merci à madame Nancy Cloutier, pro-maire de Cloridorme, et à messieurs Joël Côté, maire de Ste-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Noël Richard, maire de Grande-Vallée, et Noël-Marie Clavet, maire de Petite-Vallée.

Le comité organisateur ne pouvait passer sous silence le départ de madame Nathalie Côté… Pour souligner l’importance de son passage dans la vie municipale et communautaire, et pour saluer sa participation de porte-parole à la 10e édition de la marche qui s’est tenue à Grande-Vallée en 2016, nous avons distribué aux participants présents, en plus des ballons bleus symbolisant l’Alzheimer, 46 ballons roses représentant ses jeunes 46 ans… Avec grande émotion et grand respect, nous offrons à la famille de madame Côté, nos plus sincères sympathies.

Et la ronde des émotions se poursuit… Chaque année, le Château Laurier de Québec offre en tirage 20 forfaits aux 20 Sociétés Alzheimer du Québec. Parmi tous les marcheurs élites de la Gaspésie et des Îles, le forfait « Château Laurier », incluant deux nuits pour deux personnes au Château Laurier de Québec, plus 500 $ en argent de poche offert par la SAGÎM, est gagné par madame Nicole Richard de Grande-Vallée. Bravo, Nicole ! Pense à nous un petit peu dans ta virée à Québec !

Merci aux nombreux bénévoles qui ont contribué à la grande réussite de cette 12e édition : bénévoles impliqués dans les nombreuses activités prémarche et les petites marches de Grande-Vallée et Murdochville, bénévoles de la déco, de la cuisine, de la sécurité (TACIM et pompiers volontaires de Cloridorme)… Vous êtes nombreux et généreux !

Pour l’importante couverture médiatique, mille mercis au Journal Le Phare et à Télé-Sourire ! Avec vous, nous voyageons plus loin !

À l’an prochain !

photo : Manuel Brault-Minville