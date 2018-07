Une première à Grande-Vallée!

Grande-Vallée accueille ses nouveaux arrivants…

La municipalité de Grande-Vallée souhaitera la bienvenue aux nouveaux arrivants lors d’une réception d’accueil qui se tiendra le samedi 23 juin à 13 h 30 au centre Clairence-Minville.

Sous le thème Découvrir et vivre Grande-Vallée, le maire et les conseillers municipaux accueilleront les familles qui ont choisi de s’établir à Grande-Vallée depuis un peu plus de deux ans. Cette réception, où toute la population est conviée, sera un moment privilégié pour faire davantage connaissance et développer des liens d’amitié.

Une trousse d’accueil regroupant les différents services et informations pertinents a été conçue à leur intention.

L’activité est gratuite. Surprises, tirages et musique seront au rendez-vous !

Soyez des nôtres pour partager ce beau moment !