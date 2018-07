Mot du président

Au moment d’écrire ces lignes, le conseil d’administration du Journal se sera réuni le 13 juin. Le plan d’action du Journal a été envoyé à notre agent du Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et nous attendons ses commentaires pour le dépôt. Au moment où vous lirez ces lignes, ce sera le début des vacances pour les étudiants et les enseignants du primaire et du secondaire de notre secteur. Nous vous souhaitons à tous et toutes beaucoup de soleil, du repos bien mérité et plein de bonnes choses à faire (à vous de décider !).

Il y a eu une vente de cartes de membre à Cloridorme en mai. Francine Desjardins et moi étions à l’épicerie Le Rouge de l’endroit. Nous tenons à remercier la direction et le personnel pour leur accueil et leur disponibilité pour cette activité de financement du Journal.

J’apprenais dernièrement par la voix des médias télévisés, la décision de notre député provincial, monsieur Gaétan Lelièvre, de ne pas se représenter aux prochaines élections à l’automne prochain. Le conseil d’administration, par ma voix, tient à le remercier pour le support constant à notre Journal ; nous lui en sommes très reconnaissants. À titre posthume, nous tenons à mentionner l’apport de la dernière mairesse de Grande-Vallée, madame Nathalie Côté, qui nous a quittés prématurément. Elle a cru en la mission de notre Journal et avec le conseil municipal, elle nous a apporté un support nécessaire à sa survie. Nous garderons profondément dans notre mémoire ce qu’elle a été et ce qu’elle a fait. Nous la saluons avec reconnaissance.

Au nom du conseil d’administration du Journal, de l’équipe de correction et de ses bénévoles, je vous souhaite un bel été, une bonne Saint-Jean-Baptiste, un bon Festival de la Chanson et beaucoup d’autres belles et bonnes choses.

Prendre note que le journal sera fermé du 14 au 24 juillet 2018

À la prochaine.