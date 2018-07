Brigitte Guérin reçoit le prix Clara Benson

Commandité par le Conseil canadien des chaires de chimie universitaire (CCUCC), le prix Clara Benson, qui est inspiré du nom de la première femme diplômée en chimie de l’Université de Toronto, est décerné à une femme qui a fait une contribution remarquable à la chimie tout en travaillant au Canada.

Pour l’an 2018, la lauréate du prix Clara Benson est madame Brigitte Guérin. D’ailleurs, celle-ci a reçu son prix le 30 mai dernier à Edmonton.

Brigitte Guérin a accepté un poste de professeure titulaire à l’Université de Sherbrooke en 2007. Professeure titulaire au Département de médecine nucléaire et de radiobiologie, elle est également directrice du laboratoire de radiochimie du Centre d’imagerie moléculaire de l’hôpital de Sherbrooke. Elle est titulaire de la Chaire Jeanne-et-J.-Louis-Lévesque en radiobiologie de l’Université de Sherbrooke. Son programme de recherche original repose sur un vaste savoir-faire et une expertise dans le domaine de la radiochimie – une niche hautement spécialisée en chimie organique. Elle s’est forgé une réputation internationale d’excellence, consolidant le leadership canadien dans le développement de nouveaux outils moléculaires et radiopharmaceutiques à des fins d’imagerie TEP moléculaire et de thérapie ciblée. Des exemples de ses réalisations comprennent le sans déchets nucléaires, 68 Ga–DOTA-TATE pour la détection et le suivi du traitement des cancers neuroendocriniens. Ce traceur est disponible pour les patients atteints du cancer au Canada grâce à son travail. Elle a publié plus de 79 articles scientifiques dans des revues à comité de lecture, a déposé des brevets, a avancé 13 radiotraceurs du laboratoire à l’essai clinique, a donné 38 conférences invitées à des réunions scientifiques internationales et a vulgarisé ses travaux sur le technétium produit hors réacteur. 99 m pour les médias publics dans les deux langues officielles. Avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, elle met en œuvre ses développements grâce à un programme international de collaboration en radiochimie.

https://www.usherbrooke.ca/medecine/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/37541/