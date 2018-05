Vie municipale

Rapport financier de la municipalité pour l’année 2017

Le rapport financier préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour l’exercice s’étant terminé le 31 décembre 2017 sera déposé lors de la séance ordinaire du 14 mai prochain. Les grandes lignes de celui-ci seront alors présentées à la population.

Travaux de réparation au quai commercial

En vue de procéder au comblement des zones d’évidement détectées sous la dalle du quai commercial, un appel d’offres public a été publié en février dernier pour la réalisation des travaux de réparation. Suite à l’analyse des soumissions reçues (8 au total), les services de l’entreprise Cimota inc. de Saint-Augustin-de-Desmaures ont été retenus lors de la séance ordinaire du 12 mars dernier pour un montant totalisant 98 295,61 $ taxes incluses.

L’entrepreneur a amorcé les travaux au début du mois en forant des trous dans la dalle de béton du quai, puis en injectant du béton dans les espaces vides sous celle-ci. Ces travaux sont effectués sous la supervision de la firme d’ingénierie Cima+ et devraient être complétés dans les prochains jours afin de reprendre l’utilisation commerciale du quai notamment pour le transbordement de bois et de copeaux par le Groupe GDS inc.

Pour aider au financement des travaux dont le coût total prévu a été établi à 157 290 $, une aide financière de 25 000 $ a été confirmée par la MRC de la Côte-de-Gaspé et la demande de subvention de 78 645 $ (50 % du projet) déposée au Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime est en cours d’analyse.

Formation sur le comportement éthique des élus

Conformément à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, les nouveaux élus doivent participer à une formation à ce sujet dans les six mois suivant leur élection. Pour répondre à cette obligation tout en s’outillant sur les questions éthiques liées au monde municipal, les six nouveaux élus du conseil municipal de Grande-Vallée ont participé à la formation Le comportement éthique des élus de la Fédération québécoise des municipalités le 14 avril dernier au Centre Clairence-Minville.

Collecte de gros rebuts et de résidus verts

Tel qu’indiqué au calendrier de collecte 2018, la municipalité procédera en mai à la collecte porte-à-porte des gros rebuts domestiques ainsi qu’à celle des résidus verts (feuilles mortes, gazon coupé, résidus de jardin et petites branches). Voici les dates où les collectes sont prévues :

Gros rebuts : 8 mai (rue de la Rivière) et 23 mai (autres secteurs du village) ;

Résidus verts : tous les lundis de mai.

Toujours en lien avec la gestion des matières résiduelles, nous vous encourageons à amorcer ou à poursuivre vos efforts de compostage domestique. En plus d’avoir un impact environnemental significatif, ce geste a également un impact non négligeable sur les finances municipales en réduisant la quantité de déchets acheminés vers le lieu d’enfouissement de Gaspé.

Reconnaissance du milieu

Lors de la séance ordinaire du 9 avril dernier, le conseil municipal a remis un certificat de reconnaissance à monsieur Marc-Antoine Dufresne qui s’est récemment vu décerner le prix Développement culturel par l’Office franco-québécois pour la jeunesse au Quai d’Orsay à Paris. Le conseil municipal félicite et remercie monsieur Dufresne pour son implication au sein du Village en Chanson et son apport au développement des communautés de l’Estran.

Bottin téléphonique régional disponible au bureau municipal

La municipalité tient à rappeler que des bottins téléphoniques de Telus sont disponibles au bureau municipal pour la population de Grande-Vallée. Vous pouvez passer en récupérer un exemplaire durant nos heures d’ouverture.