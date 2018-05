SADC pour l’année 2018-2019

Comme plusieurs organisations, le 1er avril marque le début de notre année financière. C’est l’heure des bilans, mais aussi des plans d’action pour la prochaine année.

Dans sa planification des 12 prochains mois, votre SADC de Gaspé tient à intensifier ses actions auprès des communautés de l’Estran. D’ailleurs, depuis mon arrivée en poste à la mi-janvier, j’ai rencontré les maires de Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme afin de discuter de leurs plus importants dossiers. De plus, mon équipe et moi avons participé au Forum pour la relance et le développement de Cloridorme le 16 mars et nous comptons bien contribuer à certains comités pour assurer le suivi des pistes de solution identifiées. Nous avons également rencontré quatre promoteurs de votre secteur qui devraient entrer en opération ou lancer de nouveaux produits au cours de la prochaine année.

En 2018-2019, la SADC entend maintenir son implication auprès de la jeunesse en soutenant, entre autres, les Coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (anciennement coopérative jeunesse de service), l’activité Place aux Jeunes, le Concours « Ose entreprendre », ainsi que « Le Grand défi : Bâtir ma région ».

Nous souhaitons également poursuivre nos interventions dans le tourisme, pilier de l’économie de notre MRC. Nous soutiendrons le projet de Croisière à Gaspé, la réalisation d’événements générateurs de retombées économiques importantes sur notre territoire et l’organisation de Concert’action, notre forum de discussion annuel sur le tourisme, le 9 mai prochain. Notre SADC sera encore une fois associée au Festival en chanson de Petite-Vallée, mais à une hauteur plus importante cette année en raison de l’incendie de la Vieille Forge.

L’animation du milieu compte également parmi les priorités de la SADC. En ce sens, nous continuerons à offrir le service de mentorat d’affaires et d’animer le Réseau-Gaspé où se concertent les intervenants socio-économiques du territoire. Nous souhaitons aussi redonner vie à la Table Relève locale afin de concerter les acteurs du milieu intéressés par la question et pour promouvoir toutes les formes de soutien offert aux cédants et repreneurs d’entreprises.

Côté investissement, la SADC a pour objectif d’investir grâce à ses fonds d’investissement plus de 500 000 $ dans le lancement, l’acquisition ou l’expansion d’au moins 16 entreprises sur le territoire de la MRC Côte-de-Gaspé.

Si vous avez un projet d’entreprise ou un projet d’animation locale pouvant générer des retombées sociales et/ou économiques pour votre milieu, n’hésitez pas à entrer en contact avec l’équipe de votre SADC au 418-368-2906. Notre organisme peut aussi vous accompagner dans le montage de votre projet. Pour connaître plus en détails nos services et programmes, vous êtes invités à devenir « Amis » de notre page Facebook (SADC de Gaspé) et à visiter notre tout nouveau site web www.sadcgaspe.ca.

Au plaisir de contribuer au développement de l’Estran avec vous !

L’équipe de la SADC de Gaspé : Sandy Beaulieu (analyste financière), Marcy Buttle (adjointe administrative), Dave Lavoie (directeur général) et Carole Gingras (agente de développement).