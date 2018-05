Rapport d’activités du journal 2017

J’ai le plaisir au nom du conseil d’administration, de vous présenter notre rapport d’activités 2017.

Le Journal communautaire Le Phare, c’est plus qu’un organisme à but non lucratif qui publie votre journal local. C’est aussi une entreprise de services de proximité qui contribue, par son offre de services, au développement social et économique du secteur l’Estran.

Il vous transmet l’information venant des organismes du milieu concernant les différentes activités qui se déroulent en Estran, vous partage les textes écrits par certains de nos concitoyens et vous offre un service complet d’impression, un centre d’accès communautaire à Internet, un accès local à une agente de Service Canada, un accompagnement personnalisé pour la conception et l’hébergement de votre site internet, les services d’un photographe expérimenté pour couvrir votre événement pour ne nommer que ceux-là.

Nos réalisations

L’équipe du Journal, c’est notre incontournable coordonnateur, monsieur Jacques-Noël Minville, qui est appuyé par quelques bénévoles au conseil d’administration et au comité de correction.

En 2017 :

L’année a débuté et continué sous le signe de la relance, car le Journal a vécu des mois difficiles. Sa survie même était menacée. Grâce au dévouement, à l’acharnement et la persévérance des membres du conseil d’administration et l’appui de son coordonnateur ainsi qu’à des intervenants du milieu municipal, la situation s’est stabilisée, pour le moment. Il y eut formation d’un comité de relance, rencontres avec la MRC Côte-de-Gaspé, les maires des quatre municipalités du secteur l’Estran afin de trouver des solutions à nos problèmes d’ordre principalement financier, mais aussi structurel. Le CA a mis au point une grille de rédaction pouvant être utile au comité de rédaction que nous voulons mettre sur pied. Des modalités restent à préciser quant à son mode de fonctionnement.

Nous avions 159 membres réguliers, 18 Ami(e)s du Journal et 15 organismes et commerces. Notre campagne de financement nous a permis de ramasser plus de 3 630 $.

Le Journal Le Phare – L’Autre Vision a paru à 10 reprises. Il a été distribué gratuitement en 1 300 exemplaires dans tous les foyers de l’Estran.

Nous avons publié et distribué gratuitement, pour une treizième année consécutive, l’annuaire téléphonique du secteur l’Estran, édition 2017. Sa production fut rendue possible grâce aux commandites reçues de la Caisse populaire Desjardins Mer et montagnes et du député Gaétan Lelièvre ainsi que par la vente d’espaces publicitaires.

Nous avons amélioré et maintenu à jour notre site internet. Visitez-le fréquemment, vous y trouverez une foule d’informations dont toutes les parutions du journal depuis janvier 1986.

Nous avons maintenu notre offre d’impression à chaud d’images sur tasses et chandails et notre bouquinerie.

Nous avons obtenu un financement dans le cadre d’Emplois d’été Canada où une étudiante, Laurie Lachance a pu découvrir le monde de la production journalistique locale en juillet 2017.

Nous avons souligné notre 25e anniversaire d’existence en octobre. Ceci a été rendu possible grâce à des commanditaires, mais surtout à l’énergie de plusieurs membres du CA : mesdames Francine Desjardins, Sonia Minville, monsieur Thierry Ratté et madame Hélène De Celles qui s’est jointe au comité organisateur de cet événement avec l’appui technique de notre coordonnateur.

Malgré nos problèmes, nous ne pouvions passer sous silence, un tel événement qui fut une belle réussite d’équipe.

Plusieurs citoyens, organismes et commerçants ont eu recours à nos services d’infographie et d’impression.

Plus grande implication bénévole souhaitée dans l’administration et l’opération de l’entreprise

Je me permets de citer quelques mots de l’ancien président du Journal, monsieur Michel Lambert qui sont toujours d’actualité : « Au Journal communautaire Le Phare, nous encourageons et favorisons l’implication de la communauté dans la gestion globale de l’entreprise et dans la publication d’un média écrit qui parle des vraies affaires qui se passent dans nos villages, pas ailleurs.

Encore cette année, le maintien de nos opérations régulières et la survie de l’organisme demeurent largement tributaires du niveau de participation citoyenne et du degré d’implication bénévole dans la gestion et l’opération même du Journal. Si vous aimez ce que nous faisons et si vous avez quelques temps libres à nous dédier, nous avons grandement besoin de vous. Faites-nous signe. Nul doute que nous découvrirons ensemble une responsabilité à vous assigner et qui saura combler nos attentes respectives. Merci de soutenir votre journal communautaire. »

Subventions gouvernementales

Nous avons reçu une subvention de 12 119 $ du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ). Cette subvention est fort importante pour nous puisqu’elle compte pour près de 25 % de nos revenus annuels. Le montant annuel de la subvention est variable et est assujetti à la détermination et l’atteinte d’objectifs spécifiques convenus annuellement avec le ministère. Dans le cadre de la nouvelle politique numérique du gouvernement du Québec, cela a permis au Journal Le Phare de recevoir une somme supplémentaire de 3 560 $ pour soutenir la presse d’information et les médias communautaires chaque année pendant 5 ans.

Situation financière

Nous avons terminé l’exercice financier 2017 avec un déficit d’exploitation de 3663 $ au lieu d’un déficit prévisionnel de 10 711 $, ceci grâce à l’effort administratif de notre coordonnateur. Son dévouement pour le Journal est constant, et ceci depuis octobre 2002.

Remerciements

Le Journal communautaire Le Phare ne saurait exister sans :

Vous, population de l’Estran ; en nous lisant régulièrement et nous appuyant dans notre volonté de s’améliorer constamment afin de vous offrir des outils de renseignements communautaires de qualité et une gamme de services de plus en plus variée.

Vous, membres et Ami(e)s du Journal. Votre geste en vous procurant la carte de membre, contribue à la vitalité communautaire et démocratique du Journal.

Vous, collaborateurs et chroniqueurs réguliers qui nous partagez vos informations, nouvelles, articles et réflexions.

Vous, fidèles annonceurs, généreux commanditaires, partenaires financiers et municipalités de l’Estran

Vous tous, recevez notre reconnaissance de l’aide obtenue.

Le dévouement et la très grande implication de notre coordonnateur : Jacques-Noël.

Les membres du conseil d’administration par leur contribution et leur implication bénévole essentielles à la bonne marche de l’organisme et à sa reconnaissance légale : Thierry Ratté depuis mai 2012, Francine Desjardins depuis 2016 et Sonia Minville depuis l’an dernier. Ils ont travaillé très fort en 2017 et méritent notre gratitude.

Le comité de correction qui assure un contenu rédactionnel de qualité, écrit dans un français impeccable : Anne Poitras et Marie-May Fournier depuis septembre 2008 et Carole Lemieux depuis mars 2010.

À vous tous et toutes, recevez nos remerciements et notre gratitude.

En terminant, je vous invite à vous procurer dès à présent votre carte de membre 2018. Votre geste nous motivera au plus haut point et vous contribuerez au maintien et à la pérennité de VOTRE journal communautaire.