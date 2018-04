Une invitation de la cellule de mentorat de la MRC de la Côte-de-Gaspé

La cellule de mentorat de la MRC de la Côte-de-Gaspé tiendra l’événement

« Profitez de l’expérience des autres », le 17 avril prochain, à l’Hôtel des Commandants, à Gaspé. Une programmation diversifiée mettant à l’honneur des entrepreneurs, des entreprenants et des mentors de la région. Joignez-vous à toute cette équipe, et assistez à cet événement du bout du monde.

Une programmation riche en couleurs Dès 7 h 30 Bâtir une entreprise inspirante, Déjeuner-conférence

Michelle Poirier (Patasol), l’une des entrepreneures des plus dynamiques de la Gaspésie qui viendra nous entretenir de son parcours comme entrepreneure.

À 9 h L’expérience… ça se partage !

Animée par Alban Arsenault et Pierre Chagnon (Formateurs pour le Réseau M).

De 11 h 30 à 13 h 15 Des leaders à l’honneur, Dîner

Panel avec Martin Boulay (président-directeur général Le Groupe Ohméga Inc.) et Alexandre Boulay (directeur de l’usine LM Wind Power Canada Inc.).

À 13 h 30

Atelier A Innover par le WEB

Choix entre ces 2 ateliers

Conférence de Edith JOLICOEUR, consultante branchée, qui parcourt le Canada pour aider les artistes, travailleurs autonomes, petites entreprises et organismes à adopter de bonnes pratiques ainsi que des stratégies gagnantes, afin de bien tirer profit du Web et des réseaux sociaux.

Atelier B Devenir un meilleur mentor

Atelier animé par Pierre Chagnon (Formateur du Réseau M) assisté de quelques mentors Émérites. Échanges sur les conditions permettant d’établir une relation de confiance