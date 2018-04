Le Festival en chanson de Petite-Vallée dévoile la programmation de sa 36e édition

« Droit devant, tout l’monde en même temps ». C’est avec ces mots empruntés à Marie-Pierre Arthur et Louis-Jean Cormier que le Festival en chanson de Petite-Vallée

dévoile sa prochaine programmation. Présentée par Hydro-Québec et Québecor en collaboration avec Desjardins, la 36e édition de l’événement gaspésien qui aura lieu du 28 juin au 7 juillet, sera placée sous le signe de la résilience et offre une fois de plus une proposition éclectique témoin du dynamisme de la chanson québécoise, inscrit dans sa modernité et dans son histoire à l’instar de la couleur Petite-Vallée.

LA PROGRAMMATION

Les grands spectacles

Les grands spectacles Sirius XM en mettront plein la vue aux festivaliers, d’abord avec La Petite école de la chanson, ce grand choeur de 300 enfants qui interprétera une douzaine de chansons de Louis-Jean Cormier et de Marie-Pierre Arthur. Il y aura des doubles plateaux : Klô Pelgag et Philipe Brach, Damien Robitaille et Yann Perreau, ainsi que Andréanne A. Malette et la rockeuse Marjo. Pour une première fois à Petite-Vallée, le grand Jean-Pierre Ferland viendra offrir ses chansons phares. La Caravane country de Laurence Jalbert s’amène avec Paul Daraîche, Brigitte Boisjoli, Maxime Landry, Annie Blanchard et Tommy Charles. Enfin, Une fois six, un spectacle concept qui, à l’instar du mythique Une fois cinq, mettra en scène des artistes-cultes de leur génération et de surcroît multiinstrumentistes de haut niveau : Marie-Pierre Arthur, Ariane Moffatt, Salomé Leclerc, Olivier Langevin, Fred Fortin et Louis-Jean Cormier.

Les après-midis

La parole sera à l’honneur lors de la série de spectacles de fin d’après-midi présentée par l’Association des radios communautaires du Québec (ARCQ), avec la franco-Israélienne Lior Shoov, le duo belge RIVE, Martin Léon qui nous fera voyager, le quatuor a capella Quartom, Émile Proulx-Cloutier avec ses textes carabinés, le Gaspésien Guillaume Arsenault, Menoncle Jason et Sara Dufour en double plateau country, Urbain Desbois et Louis-Philippe Gingras et leurs imaginaires débridés, puis enfin Louis-Jean Cormier et Marie-Pierre Arthur en tête à tête.

Les fins de soirée

Une place importante sera faite aux artistes émergents et confirmés de la chanson rock ou festive lors des fins de soirée du Festival, avec Hubert Lenoir, VioleTT Pi, Cherry Chérie, Dany Placard, Shawn Jobin, Galaxie, Séba et Horg, Nulle Part Nord et Gazoline.

Jours de fête

Un spectacle hommage célébrera les artistes passeurs du Festival. Le répertoire de Louis-Jean Cormier et de Marie-Pierre Arthur sera revisité par leurs amis, leur famille et plusieurs artistes gaspésiens. Par ailleurs, une journée complète sera dédiée à la chanson, la musique et la danse traditionnelle avec Les

Mononcles, les Charbonniers de l’enfer ainsi que la câlleuse et gigueuse Yaëlle Azoulay.

Place à la découverte

Fidèle à sa mission, le Festival fera une large place à la découverte de nouveaux artistes : les Rencontres qui chantent, mettront en lumière douze artistes de la francophonie, soit un artiste belge, deux français, six franco-canadiens et trois québécois dont un Gaspésien. On aura également la chance de découvir à deux reprises les chansonneurs de la Destination Chanson Fleuve : Adélys (Évreux, France), Marion Cousineau (Montréal), Jeanne Côté (Petite-Vallée), Alicia Deschênes (Québec), Émilie Landry (Campbellton, Nouveau-Brunswick), Maxime Auguste (Montréal), Pierre-Hervé Goulet (Québec) et Nicolas Gémus (Les Îles-de-la-Madeleine).

Les à-côtés

D’autres événements font la beauté du Festival en chanson. Pour une quatrième année consécutive, le public sera invité à découvrir des artistes en prestation dans un hangar à bateau avec les sessions acoustiques de Dans l’shed. Par ailleurs, Les sportifs sont invités à participer à la Guitare de course, un demi-marathon parrainé par le coureur spécialiste du 3000 mètres steeple, l’Olympien Alex Genest. Enfin, une série d’émissions quotidiennes présentées par Radio Gaspésie, proposera aux festivaliers des entrevues et des prestations d’artistes de la programmation.

LES SALLES

En plus du Chapiteau Québecor de Grande-Vallée qui accueille depuis trois ans la série de grands spectacles, une salle temporaire sera installée sur le site du Théâtre de la Vieille Forge qui a fait la

renommée du festival. Après plusieurs scénarios envisagés, l’organisation a opté pour l’installation d’un chapiteau structure de la compagnie montréalaise Grandchamp. Le Chapiteau de la Vieille Forge logera une salle de spectacles, la salle Desjardins, en plus du café-bistro Hydro-Québec. Cette installation d’envergure permettra aux festivaliers de vivre une nouvelle expérience à la hauteur des autres éditions de l’événement.

CITATIONS

« En tant que partenaire présentateur, je lève mon chapeau à Alan et à son équipe qui ont su se relever rapidement de la tragédie du mois d’août dernier afin de nous offrir une 36e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée tout autant mémorable. Cet été, osez prendre la route et venez découvrir pourquoi ce festival est devenu un événement incontournable, tant pour les amateurs de musique que pour les artistes », Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. « Nous sommes fiers d’être un partenaire de longue date du Festival en chanson de Petite-Vallée. Hydro-Québec a toujours apporté son soutien au milieu de la culture québécoise et aux artistes d’ici » – Éric Martel, président-directeur général d’Hydro-Québec. « C’est un plaisir encore une fois cette année pour SiriusXM de pouvoir être associé au festival. Nous sommes fiers de pouvoir commanditer un événement qui offre une si belle visibilité aux artistes

canadiens. » confie Jean-Philippe Lavoie, gestionnaire – développement du contenu Canadien et relations avec l’industrie chez SiriusXM Canada. « C’est porté par cette grande vague de solidarité que nous avons passé à travers ces derniers mois marqués par l’incendie du Théâtre de la Vieille Forge. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous présenter une programmation haute en couleur, qui sera notamment déployée dans une salle temporaire située sur le site de l’ancien Théâtre de la Vieille Forge. Pour les deux prochaines éditions, nous serons

en camping, mais ce sera un prêt à camper et à festoyer au bord de la mer… » – Alan Côté, directeur général et artistique du Village en chanson de Petite-Vallée.

À PROPOS DU FESTIVAL EN CHANSON

Depuis 36 ans, le Festival en chanson de Petite-Vallée célèbre la chanson francophone à travers une programmation éclectique. Durant dix jours, c’est plus de 15 000 festivaliers qui débarquent dans ce village de la pointe gaspésienne pour y vivre des rencontres humaines et artistiques uniques.