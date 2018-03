Votre point de service Alzheimer de l’Estran vous informe

Wilbrod Bélanger et Fils, et la famille Bélanger, fiers porte-parole de la marche Alzheimer

La 12e édition de la marche Alzheimer en Estran est maintenant en route et se tiendra le 27 mai prochain à Cloridorme. C’est avec plaisir que Wilbrod Bélanger et Fils et la famille Bélanger endossent la cause Alzheimer en acceptant le mandat de porte-parole de l’évènement et de marcheurs élites ! C’est aussi avec grand plaisir que nous découvrons ces gens attachants et sensibles à la réalité des personnes atteintes et de leurs familles. À Anthony, Jean-Jacques et Robertine, nous disons merci d’être avec nous ! Et à tous les membres de leurs familles, merci d’être avec eux dans ce grand évènement de sensibilisation et de collecte de fonds ! Encouragez-les !

Nos objectifs 2018

Notre objectif financier est de 25 000 $ et comme vous le savez, tout l’argent amassé est entièrement dédié à notre point de service et aux activités et services offerts aux personnes atteintes, leurs familles et proches aidants de l’Estran. Le comité organisateur n’a pas fixé d’objectif en nombre de marcheurs élites, mais nous en sommes actuellement à 60 marcheurs élites confirmés ! Et certains d’entre eux ont déjà complété leur cueillette, bravo ! Si vous connaissez un marcheur élite et voulez l’encourager, vous pouvez faire un don en personne ou suivre les instructions suivantes qui vous amènent sur le site de don en ligne de la Société Alzheimer Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine :

Rendez-vous au http://sagim.ca/formulaires/fr/don-marche-alzheimer

Remplir la section Renseignements personnels

Cocher : faire un don à un marcheur et inscrivez le nom du marcheur élite que vous voulez encourager

Choisissez Cloridorme comme lieu de la marche

Allez à la section À propos du don : montant, mode de paiement et reçu

Vous recevrez confirmation de votre don à l’adresse courriel indiquée

Nous recevrons confirmation de votre don via la Société Alzheimer GÎM

Merci ! Votre don est un geste digne de mémoire !

Souper St-Valentin du 10 février 2018

C’est l’équipe de marcheurs élites de Ste-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine qui a tenu la barre du souper St-Valentin du 10 février dernier. Avec un excellent menu de brochettes de poulet et choux à la crème faits maison, le souper s’est déroulé dans la solidarité et la bonne humeur. Les revenus de plus de 1200 $ ont été partagés : 618 $ a été remis à la marche du secteur Estran, 300 $ a été remis aux « Jours de la Jonquille » et 300 $ a été remis au Relais pour la Vie. Merci à tous ceux et celles qui ont soutenu l’activité par leur bénévolat et leur participation. Bravo aux marcheuses élites, Françoise Bond, Noëlla Daraîche, Jenny Gaumond et Nicole Daraîche qui ont mené à bien cette activité bénéfice !

Super soirée dansante à Grande-Vallée

N’oubliez pas notre prochaine activité ! Pascal Côté, Cap-Renard et Manuel Castilloux vous feront danser samedi 31 mars 2018, à 21 h, au centre Clairence Minville ; billets en vente au coût de 15 $ au CAB La Grande Corvée et auprès de Sophie Côté et Nicole Richard, marcheuses élites responsables. Venez vous amuser et encourager la cause !

Un marché aux puces pour la cause !

C’est la chance de faire votre ménage du printemps ! le samedi 5 mai prochain, de 9 h à 16 h, au Centre Clairence-Minville, se tiendra un grand marché aux puces organisé par le comité organisateur de la marche. Comment ça marche ? Vous louez une table au coût de 25 $ et vous vendez vos articles usagés ! Nous ferons notre profit avec la location des tables et si vous désirez faire un don de plus, suite à la vente de vos articles, nous en serons très contents ! Pour plus d’info, contactez-moi !

Déjeuner pour la cause du 4 mars 2018

Un grand merci aux propriétaires et aux employés de l’Hôtel Grande-Vallée-des-Monts, pour l’accueil chaleureux, la qualité de la nourriture et du service, lors de notre Déjeuner pour la cause Alzheimer du dimanche 4 mars 2018. Cette activité, inscrite dans le cadre de la marche Alzheimer 2018 en Estran, a permis de récolter 1 084 $. Merci à tous ceux et celles qui ont participé et contribué au succès de cette activité !

Le rallye-recherche de la mémoire

Le 6 avril prochain, à 13 h 30, nous dévoilerons les résultats du rallye-recherche et remettrons les prix aux gagnants : rendez-vous au Centre Clairence-Minville, salle Arthur S. Fournier (au sous-sol). Bienvenue à tous ceux et celles qui ont participé!

Jean-Jacques Bélanger (à gauche), Robertine Côté et Anthony Bélanger (à droite), de l’entreprise Wilbrod Bélanger et Fils, famille porte-parole de la marche Alzheimer 2018 en Estran ; au centre, Ginette Éloquin et Bernard Beaudoin, propriétaires de l’Hôtel Grande-Vallée des Monts, entourés de Yvan Minville, Marie-Berthe Bélanger, Anne Minville et Marcel Bélanger, membres du comité organisateur de la marche.