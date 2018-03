Info 3030 Lieutenant

Eh oui! nous sommes revenus en forme pour l’année 2018. Je ne vous ai pas donné de nouvelles vu qu’on enchaîne activité sur activité et mes articles seraient trop courts. Alors, j’attendais d’avoir quelques activités réalisées pour vous en parler.

Cueillette de bouteilles

En janvier fut notre première activité. Une cueillette de bouteilles a été effectuée sur le secteur de Gros-Morne à Mont-Louis. Ce fut une belle activité pour les cadets qui y ont participé. Il ne faut pas oublier les officiers, instructeurs civils, bénévoles et même les parents des cadets qui nous ont aidés. Même par temps froid, les jeunes sont heureux de faire une telle activité.

Secourisme

Dans les cadets, nous suivrons un programme très bien détaillé et avec ça quelques cours qui s’y rapportent. Le secourisme est un cours qui se rapporte au programme. Le 20 janvier dernier, les jeunes de niveau 2 en montant ont suivi le cours de secourisme d’urgence et ils ont été qualifiés avec brio : cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR), avec un défibrillateur externe automatisé (DEA), comment panser une fracture, etc. Ils ont vraiment adoré leur formation d’une journée. Il existe aussi le secourisme général qui se fait sur deux jours avec la formation plus approfondie.

Raquette, bois, signaux sol-air, secourisme, mission…

Une activité qui a enjoué nos jeunes. Sortie plein air un samedi matin. Le 24 février dernier, les quelques cadets ont profité de cette belle journée. Formation, après de la marche et du fun en masse. Pour commencer une petite formation de signaux sol-air. Signaux sol-air veut dire : lorsqu’on est perdu dans le bois ou en randonnée, même pour un exercice, certains signaux sont utilisés pour avertir des avions ou des hélicoptères. Un exemple, si vous voyez la lettre W ça veut dire : besoin d’un mécanicien. Une autre lettre comme L veut dire : besoin d’essence. Les jeunes ont appris ce que veulent dire les signaux et ils ont adoré. Un scénario a été élaboré pour passer leur journée avec une phase de déminage (utilisation de trappe à souris pour faire une mine). Pour enchaîner avec du secourisme, il a fallu sortir du bois un blessé. Ils ont pratiqué le savoir-faire qu’ils ont appris. Aussi, un bon repas santé (poulet, salade, pizza) a été servi pour assouvir la faim de ces jeunes.

Jeux d’hiver Bas-St-Laurent-Gaspésie

La 38e édition des Jeux des cadets a eu lieu la fin de semaine du 10 et 11 mars à l’école secondaire Paul-Hubert de Rimouski où quinze corps de cadets se sont affrontés dans les disciplines suivantes : volleyball, badminton, orienteering, kinball, improvisation. Nous avons récolté quatre médailles, trois d’or et une d’argent. Voici les équipes :

Charlène Roberge et Ève-Marie Côté ont récolté l’or au badminton double féminin ;

Samuel Goupil et Félix Lefebvre ont récolté l’or au badminton double masculin ;

Alex Patterson et Bianca Chiasson ont récolté l’argent au badminton double mixte ;

Zachary Daraîche, Emma Lemieux, Tommy Goupil, Sacha Henley, Juliette Lemieux Campion, Gabriel Huet et Jérôme Richard ont récolté l’or au volleyball;

Sans oublier Michaël Lapointe, Fanny Lévesque, Shawn Labrecque et Sarah-Maude Côté ont terminé en 5e position en improvisation;

Alexandre Guérin, Frédéric Normand, Sabrina Cyr, Sarah-Maude Lemieux ont terminé en 4e position en orienteering;

Maud Patterson, Rosalie Cyr, Maxim Lemieux Campion et Emmy Daraîche ont terminé 4e position en kinball.

Finalement, nos jeunes motivés ont passé une excellente fin de semaine.