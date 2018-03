Contribution salariale pour l’embauche de jeunes

La SADC de Gaspé a reçu du gouvernement fédéral une aide financière pour permettre à 12 jeunes d’acquérir de l’expérience et des compétences liées à leur domaine d’étude.

C’est l’occasion pour les employeurs de la MRC de la Côte-de-Gaspé d’embaucher de jeunes finissants ayant obtenu un diplôme d’études postsecondaires. Les jeunes participants doivent être âgés entre 16 et 30 ans. Les employeurs qui embaucheront un jeune pourront bénéficier d’une subvention salariale de 50 % du salaire offert jusqu’à concurrence de 11,25 $/h, pour une période de 26 semaines. Le programme est destiné aux petites et moyennes entreprises, aux entreprises d’économie sociale ainsi qu’aux organismes à but non lucratif de la MRC de la Côte-de-Gaspé.

Ce nouveau programme prendra fin en novembre 2018. Les jeunes et les employeurs intéressés peuvent contacter la SADC de Gaspé pour en savoir davantage.

Pour information :

Téléphone : 418 368-2906

Courriel : sadcdeveloppement@outlook.com

Site web : www.sadcgaspe.ca/