Offre d’emploi : Municipalité Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine

La municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine est à la recherche d’une personne, qui sous la supervision du responsable des travaux publics, serait intéressée à faire des remplacements pour des gardes de fin de semaine et jours fériés. La personne devra être débrouillarde et avoir de l’initiative, des connaissances en informatique et capables de remplir des rapports. Devra voir au bon fonctionnement des équipements d’approvisionnement et distribution en eau potable, en effectuer l’entretien.

Niveau de scolarité : Secondaire DES ou DEP

Expérience dans le domaine municipal, carte d’opérateur en eau potable seraient des atouts. Toute combinaison d’expérience et/ou formation pourra être considérée.

Statut de l’emploi : Temps partiel sur appel. (jour, soir et fin de semaine)

Salaire offert : à discuter

Durée de l’emploi : indéterminé

Date d’entrée en fonction prévue : 2 avril 2018

L’emploi s`adresse autant aux hommes qu`aux femmes

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 février 2018

À l`attention de M. Vital Côté

104 rue principale

Madeleine-Centre QC. G0E 1P0

Ou par courriel au : munste-madeleineglobetrotter.net