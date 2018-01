L’astronaute Steve MacLean devient le nouvel ambassadeur de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

« J’ai toujours été impliqué dans le développement de la recherche en santé lorsque j’étais astronaute et encore aujourd’hui. Dans le cadre de mes deux missions dans l’espace, j’y ai consacré une partie de mon énergie et ma passion. Maintenant que j’accompagne ma femme Nadine dans son cheminement en tant de proche aidante de sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer, je comprends l’importance d’y apporter ma contribution personnelle ». C’est ainsi que s’exprimait Steve MacLean lorsque la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA) l’a approché pour qu’il devienne son ambassadeur.

« La Fédération est très fière d’accueillir Steve MacLean dans son équipe à l’heure ou elle s’apprête à lancer prochainement sa première campagne majeure de financement». affirme Jean-Francois Lamarche, directeur général et chef de la direction de la FQSA, « Monsieur MacLean possède une expertise remarquable dans le domaine de la recherche mais c’est avant un être humain sensible, rempli de compassion pour les gens qui l’entourent. Monsieur MacLean nous aidera certainement à porter efficacement le message sur la place publique », poursuit-t-il.En plus de faire de la recherche en santé dans l’espace, Steve MacLean, a également présidé l’Agence spatiale canadienne pendant plusieurs années. Aujourd’hui, il est professeur agrégé de l’Institute for Quantum Computing (IQC) à l’Université de Waterloo et est chercheur dans le champ de la théorie du « Quantum » (Quantum Field Theory).Au Québec, on estime qu’il y a 17 personnes par jour qui apprennent qu’elles sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie neurodégénérative. Il y actuellement 141 000 québécois touchés par la maladie d’Alzheimer et plus de 250 000 personnes seront atteintes en 2022. Pour chacune de ces personnes atteintes, on compte en moyenne trois proches aidants et parfois jusqu’à huit.Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation, la Fédération et les 20 Sociétés Alzheimer régionales qu’elle représente ainsi que Steve MacLean rappellent à tous que chaque personne atteinte est une personne à part entière qui fait partie intégrante de la société. Une personne ne se limite pas à la maladie.« Ma belle mère a reçu un diagnostic de la maladie d’Alzheimer récemment. Elle demeure la même personne avant et après avoir reçu son diagnostic. Être proche aidant, pour nous, c’est une affaire de famille. Ma conjointe est proche aidante et avec mes enfants, on veut aider ma belle-mère à conserver le plus longtemps possible sa passion de la vie », explique Steve MacLean, « Les personnes atteintes sont des êtres humains qui ont besoin de contact humain, de compassion et d’amitié et il nous appartient à toutes et tous de se responsabiliser devant la maladie afin de mieux les soutenir, avec dignité et respect. C’est donc avec dignité et fierté que j’accepte d’être l’ambassadeur de la Fédération ! »Pour obtenir plus d’information, visitez la site internet www.alzheimerquebec.ca Depuis plus de 30 ans, la FQSA représente, soutient et défend les droits des 141 000 Québécois atteints de la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives et leurs proches aidants. Elle agit à titre de porte-parole provinciale pour les 20 Sociétés Alzheimer qui sont présentes dans toutes les régions du Québec et offrent aux personnes atteintes et à leurs proches aidants, à travers des programmes, services et formations, un soutien et un accompagnement pour leur permettre de conserver la meilleure qualité de vie possible. De plus, la Fédération sensibilise le grand public aux conséquences personnelles et sociales vécues par les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives et contribue à la promotion de la recherche sur leurs causes, leurs traitements et leur guérison.Pour information : www.alzheimerquebec.ca Facebook : @LaFederationQuebecoiseDesSocietesAlzheimer Twitter : @FqsaAlzh