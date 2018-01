Consultation sur la révision des programmes de voirie locale – Une initiative bienvenue, selon l’UMQ

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille positivement la tournée de consultation qu’entreprend aujourd’hui le gouvernement du Québec auprès des partenaires municipaux, dans le cadre de la révision des programmes d’aide financière à la voirie locale.

« Cette démarche tombe à point nommé et s’inscrit tout à fait dans les orientations de la politique gouvernementale visant à alléger le fardeau administratif des gouvernements de proximité. L’UMQ participera activement à cette tournée de consultation afin d’améliorer la gestion des programmes existants, et j’invite mes collègues de toutes les régions du Québec à en faire autant », a déclaré le président de l’UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.

Les municipalités gèrent 92 000 kilomètres de routes, rues et chemins locaux. Au cours des dernières années, le réseau routier local a connu un déficit d’entretien, nécessitant aujourd’hui des investissements majeurs. Pour l’UMQ, il est primordial que les programmes soient simplifiés, mais aussi bonifiés et indexés.

Rappelons que le rapport du Groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités (rapport Perrault), déposé en 2015, comprenait des recommandations spécifiques visant à simplifier, regrouper et optimiser les programmes d’incitation financière du gouvernement du Québec destinés aux municipalités.

La voix des gouvernements de proximité

