« Aimer la vie ! » dans le cadre du Mois du cœur

Le 14 février prochain, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC (Cœur + AVC) invite la population de l’Est-du-Québec à se regrouper et se joindre au mouvement « Aimer la vie ! » en portant fièrement le rouge en échange d’un don. Cette campagne de collecte de fonds s’inscrit dans le cadre des activités entourant le Mois du cœur et vise à souligner le jour de l’amour, de l’amitié et de la camaraderie au travail, tout en amassant des fonds pour appuyer la recherche et les programmes qui permettent de sauver des vies.

Dans le cadre de cette première édition, les inscriptions peuvent se faire par courrier électronique (melanie.thibeault@coeuretavc.ca) ou en communiquant avec Mélanie Thibeault avant le 2 février prochain au 418-723-7270, poste 141.

Organisme bénévole de bienfaisance en santé, Cœur + AVC mène la lutte vers l’élimination des maladies du cœur et des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et la réduction de leur impact, en contribuant activement à l’avancement de la recherche et sa mise en application, la promotion de modes de vie sains et la représentation auprès des instances responsables des politiques de santé.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C’est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l’AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous prévenons les maladies, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, la promotion de la santé et des politiques publiques.

Coordonnées

Louiselle Bérubé

Directrice régionale

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, Est-du-Québec

418 723-7270, poste 140

louiselle.berube@coeuretavc.ca

Mélanie Thibeault

Coordonnatrice adjointe, activités de financement

Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, Est-du-Québec

418 723-7270, poste 141

melanie.thibeault@coeuretavc.ca