La mannequin Joëlle Vaillancourt appuie la deuxième édition de la Campagne Bougez Santé.

C’est avec beaucoup de fierté que l’entreprise MonGymEnligne.com, le Netflix de l’entraînement, concrétise pour une deuxième année une campagne bien différente des autres en ce temps des résolutions: Bougez Santé du 5 au 15 janvier. Lors de cette campagne, une série de capsules originales sur les mythes en entraînement et leurs conséquences sur l’estime de soi seront diffusées.Mettant en vedette la mannequin taille plus et conférencière Joëlle Vaillancourt, la campagne a comme objectif de sensibiliser la population à l’importance de bouger pour la santé plutôt que pour l’apparence.« L’initiative de MonGymEnLigne.com participe à la promotion de ce grand mouvement – celui de ceux qui souhaitent se retrouver, s’émanciper et reconnecter avec eux-mêmes. Ce mouvement est celui qui prône la diversité corporelle, l’estime de soi. Il va à l’encontre d’un système bien orchestré, mais je suis convaincue qu’en y participant comme porte-parole, je peux motiver les gens à se libérer de leurs chaines. » – Joëlle VaillancourtConvaincue que la santé est beaucoup plus qu’un chiffre sur la balance, MonGymEnLigne.com versera 2$ par abonnement à l’organisme ÉquiLibre, qui a pour mission de prévenir et diminuer les problèmes liés au poids et à l’image corporelle.Envie d’en savoir plus sur cette campagne? Cliquez ici. À propos de MonGymEnLigne.comFondée en janvier 2016, MonGymEnLigne.com, c’est plus de 200 vidéos d’entraînement en ligne. Pour tous les goûts, pour tous les niveaux, un accès illimité 24/7 propose une grande variété de vidéos d’exercice à effectuer facilement à la maison. Grâce à une équipe formée de kinésiologues et d’entraîneurs professionnels certifiés pour chacun des cours offerts, finies les contraintes de temps et de déplacements : vous n’avez besoin que d’un accès internet et d’un peu d’espace à la maison ou au bureau pour demeurer actif.



À propos d’ÉquiLibre

ÉquiLibre est un organisme québécois à but non lucratif dont la mission est de venir en aide aux personnes vivant un problème de poids ou d’image corporelle. L’organisme œuvre également en faveur d’une représentation saine et diversifiée du corps dans le monde de la mode, des médias et de la publicité. Ses actions favorisent tant le développement d’une image corporelle positive que l’adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes et les adultes qui les entourent.

