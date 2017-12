Mot du président

Je devais revenir sur des réflexions tirées du livre « FISH ! », cependant des développements intéressants se sont produits ces dernières semaines et je tenais à vous en faire part.

En février dernier, un signal d’alarme a retenti concernant l’avenir et la survie du Journal. Suite à une rencontre publique et la formation d’un comité de relance qui a travaillé avec le conseil d’administration (CA) du Journal communautaire Le Phare, des pistes de solutions ont commencé à surgir. Récemment, une rencontre avec les maires des municipalités de la MRC de la Côte-de-Gaspé a permis au conseil d’administration de les sensibiliser aux problèmes vécus par le Journal. De nouvelles pistes de solutions leur ont été également présentées.

De plus récemment, une rencontre avec les maires du secteur de l’Estran : messieurs Noël Richard, Noël-Marie Clavet, Denis Fortin et Joël Côté, respectivement des Municipalités de Grande-Vallée, Petite-Vallée, Cloridorme et Ste-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine et le CA du Journal, s’est tenue le 30 novembre au local du Journal. Différentes stratégies ont été mises « sur table » et ont été accueillies favorablement de leur part et nous espérons un dénouement heureux dans ce dossier. Je profite de l’occasion pour manifester ma reconnaissance et celle du CA, aux maires pour leur présence et leur ouverture. Je tiens aussi à souligner le travail soutenu de tous les membres du conseil d’administration dans ce dossier, de façon particulière celui du vice-président, monsieur Thierry Ratté et du coordonnateur du Journal, monsieur Jacques-Noël Minville.

Je termine en formulant ce souhait à toute la population du secteur de l’Estran, de la part du CA et du coordonnateur du Journal communautaire Le Phare : entourés des êtres qui vous sont chers, que ce temps des Fêtes soit rempli de Paix, de Sérénité et de Joie !