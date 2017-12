Le Choeur de l’Estran

Concerts 2016-2017

La détermination, les performances et la générosité du Chœur de L’Estran ont réjoui les cœurs des Gaspésiens !

Du 6 novembre 2016 au 12 novembre 2017, toute une année en chansons pour Le Chœur de l’Estran, grâce à la précieuse collaboration des maisons funéraires de notre secteur : HG Divisions (Harris Gleeton) et Complexe Thanatologique Lucas Fournier.

L’objectif majeur de cette idée géniale d’un de nos choristes, notre ami Nelson, était d’offrir plus de concerts annuels et au profit des fabriques de la Gaspésie Nord, et ce, avec l’appui du Diocèse de Gaspé. La bonne nouvelle est entendue et sept paroisses répondent positivement à cette offre : Grande-Vallée, Ste-Anne-des-Monts, Rivière-au-Renard, Mont-Louis, Cloridorme, Madeleine et St-Maurice, sans oublier le Village en Chanson de Petite-Vallée, qui a eu la primeur, en août 2016. Cette série de concerts a permis de retourner plus de 18 000 $ qui serviront à entretenir et à conserver nos églises, notre patrimoine.

Merci très sincère à tous les choristes pour votre assiduité, vos efforts et votre plaisir d’apprendre à chanter en CHŒUR. Vous êtes des personnes extraordinaires et les louanges des spectateurs sont votre plus grande récompense.

Merci à Carrefour 50+ de Petite-Vallée, au Village en Chanson et à la Municipalité de Petite-Vallée pour leur complicité tout au long de ce projet magnifique qui caressait la présentation de huit concerts dans des endroits différents. C’est un tour de force incroyable !

Merci à notre directeur Jean-Maurice Lebreux pour la direction les arrangements et harmonisation ainsi qu’à Dan Lebreux à la musique. Votre professionnalisme, votre patience, votre passion de la chanson et de la musique sont l’écho d’un succès bénéfique pour tous et toutes. De nouveaux projets sont dans l’air et l’avenir s’annonce merveilleux !…