Des nouvelles du Village en chanson

Depuis l’incendie du Théâtre de la Vieille Forge le 15 août dernier, ce fut le branle-bas de combat au Village en chanson de Petite-Vallée ! Les élans de solidarité ont fusé de toutes parts et ont permis la présentation d’événements et de spectacles-bénéfice afin de soutenir la reconstruction du nouveau Théâtre. Le 10 septembre dernier, c’est au Centre Vidéotron de Québec devant quelque 6000 spectateurs que le premier rendez-vous s’est tenu ; Autour du feu pour Petite-Vallée. S’en ont suivis On va chanter encore à Rimouski le 22 octobre, Autour du feu au MTelus de Montréal le 23 octobre, Ensemble, reforgeons Petite-Vallée le 28 octobre à Gaspé et finalement De tout cœur avec Petite-Vallée, à Montréal, le 6 novembre dernier. Grâce à la participation du public ainsi qu’à la générosité de grandes entreprises, la campagne de financement pour la reconstruction de la Vieille Forge a permis de récolter jusqu’à maintenant la somme incroyable de 1,1 millions de dollars.

Pour les gens se questionnant sur l’avancement du projet de reconstruction, soyez assurés que les démarches vont bon train. Plus de détails vous seront divulgués cet hiver. Notez qu’il est toujours possible de contribuer à la campagne de financement. Vous pouvez le faire par le biais des moyens suivants : par Internet en vous rendant sur le site web de la campagne : https://autourdepetitevallee.com/ Par téléphone en communiquant avec nous durant les heures d’ouverture, soit du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, au 418-393-2592.

Festival en chanson, édition 2018

Malgré l’événement malheureux d’août dernier, le Village en chanson de Petite-Vallée vous prépare une saison estivale mémorable ! Le Festival en chanson se déroulera du 28 juin au 7 juillet et sera clôturé par le spectacle annoncé dans les derniers jours, soit la Caravane country de Laurence Jalbert. Notre flamboyante gaspésienne sera accompagnée de Paul Daraîche, Maxime Landry, Brigitte Boisjoli, Annie Blanchard et Tommy Charles. C’est un rendez-vous le 7 juillet 2018 sous le grand chapiteau Québecor de Grande-Vallée ! Vous pouvez d’ores et déjà vous procurer des billets, en nous contactant à nos bureaux ou en ligne, via le réseau admission.

La suite de la programmation du Festival en chanson vous sera annoncée au cours de l’hiver. Restez à l’affût !

Camp chanson Québecor

Comme à chaque année, Le Camp chanson Québecor de Petite-Vallée offre des ateliers de perfectionnement et des classes de maître aux clientèles adultes, ainsi que des ateliers d’initiation et de formation pour la clientèle jeunesse. En plus d’offrir une formation exceptionnelle, le Camp chanson de Petite-Vallée propose une variété d’activités culturelles, touristiques et récréatives, réunissant ainsi le plaisir d’apprendre, de se dépasser, de découvrir et de s’amuser. Pour l’été 2018, les formations se dérouleront, toutes catégories confondues, du 5 juillet au 18 août seront données par les formateurs suivants : Fanny Lebreux, Jeanne Côté, Mathilde Côté, Annie LeBreux, Manuel Gasse, Marie-Claire Séguin et Jean-Luc Éthier. Pour vous inscrire ou en apprendre davantage, visitez le http://www.campchanson.com/.